Португалия: изменились правила записи в учебные заведения

Она касается изменений в процессе записи (matrículas)/обновления записи в учебные заведения дошкольного, начального и среднего образования.

1. Сроки

- с 4 мая по 30 июня: первичная запись (primeira matrícula), возобновление записи (renovações de matrícula) и подача прошений о переводе в другое дошкольное заведение (educação pré-escolar), а также запись в 1-й класс (1.º ano) первого цикла базового (начального) образования (ensino básico);

- с 26 июня: запись в 5-й, 7-й и 10-й классы, возобновление записи и подача прошений о переводе в другую школу для 1-го, 2-го и 3-го циклов ensino básico и среднего образования (ensino secundário).

2. Где можно осуществить запись?

Достаточно зайти на Portal das Matrículas и пройти идентификацию с помощью Cartão de Cidadão (при этом необходимо иметь свой код и код ребенка, а также специальный считыватель удостоверений личности - leitor de Сartão de Сidadão), цифровой ключ или пароль для доступа на Portal das Finanças. Если у вас не получилось осуществить запись онлайн, вы можете сделать это лично в головной школе сети школ (escola sede do agrupamento de escolas) по месту жительства. В этом случае следует предварительно узнать о порядке приема, действующем в учебном заведении, а также необходимых гигиенических и социальные мерах предосторожности.

3. Документы, необходимые для записи

При осуществлении записи необходимо иметь при себе следующие документы:

- налоговые номера (NIF) ребенка и родителя/другого человека, ответственного за обучение (encarregado de educação);

-номер пациента Национальной службы здравоохранения (SNS) или, если применимо, подсистемы здравоохранения;

- для возможности доступа к школьной социальной помощи (ação social escolar, ASE)

- идентификационный номер социального страхования (NISS) в случае, если учащийся получает детское пособие, или подтверждение шкалы детского пособия;

- данные о составе семьи, подтвержденные налоговым органом, если encarregado de educação не является ни отцом, ни матерью;

- подтверждение того, что учащийся посещает школу с технико-педагогической отчетностью в соответствии с Декретом-законом № 54/2018 от 6 июля.

Могут потребоваться и другие документы в зависимости от семейной ситуации учащегося или учебного заведения, в котором он будет учиться, как в случае со специализированным художественным образованием.

4. Нужно ли предоставлять результаты медицинских обследований?

Согласно Portal das Matrículas, результаты медицинских обследований не являются обязательными, особенно в условиях пандемии, хотя рекомендуется проконсультироваться с педиатром.

5. Как получить подтверждение налогового адреса (comprovativo de morada fiscal)?

Данное подтверждение необходимо, если encarregado de educação не является ни отцом, ни матерью. Вы можете обратиться в Loja de Cidadão или Serviços de Finanças либо сделать запрос онлайн. Для этого в Личном кабинете на Portal das Finanças следует выбрать опции: Serviços; Situação fiscal; Dados pessoais relevantes; Сonsultar agregado familiar. Затем следует загрузить соответствующий файл и распечатать comprovativo.

ЗАПИСЬ В ЗАВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 1-Й КЛАСС

Начиная с какого возраста можно записать ребенка?

- В случае дошкольного образования запись не является обязательной, но, как правило, предназначена для детей начиная с 3 лет до достижения возраста начала обязательного школьного образования (6 лет). В случае детей, которым исполняется 3 года в период с 16 сентября по 31 декабря, заявка принимается, но решение зависит от наличия свободных мест.

Что касается записи в 1-й класс 1-го цикла базового образования, то она обязательна для детей, которым исполняется 6 лет до 15 сентября. Также можно записать детей, которым исполняется 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря, но решение зависит от наличия свободных мест в уже сформированных классах.

-В чем отличия записи и продления?

Запись касается первого зачисления в заведение дошкольного или обязательного школьного образования. Что касается продления, то, как следует из названия, оно происходит всякий раз, когда учащийся переходит на следующий учебный год, а также когда он не впервые записывается в образовательной системе. Оба процесса можно сделать на Portal das Matrículas.

Для 2-го, 3-го, 4-го, 6-го, 8-го и 9-го классов продление записи осуществляется в электронной форме. В остальных классах (5-м и 7-м) прошение о продлении также подается в электронной форме, но в этом случае encarregado de educação должен указать, в порядке предпочтения, пять учебных заведений (запись в которые зависит от наличия свободных мест). Этот процесс также применяется к среднему образованию, но здесь следует добавить информацию о желаемой области обучения (научно-гуманитарные курсы, профессиональные курсы, специализированные курсы по художественному обучению и др.).

- Можно ли указать только одну предпочтительную школу?

В принципе - да, но желательно этого не делать, поскольку если в единственном выбранном заведении не будет свободного места, определением места обучения займется Главное управление школьных заведений, что означает, что оно само решит, где будет учиться ребенок, вместо того, чтобы остановиться на одном из вариантов, выбранных encarregado de educação .

- Среди пяти вариантов могут быть государственные, частные, кооперативные или IPSS-школы?

- Подходит любое учебное заведение, однако в случае выбора частных, кооперативных или IPSS-школ необходимо проинформировать их о том, что вы осуществили запись на Portal das Matrículas.

- Возможно ли записать ребенка, если сроки закончились? По окончании срока (30 июня 2020 г. для дошкольников и 1-го класса) все еще можно подать заявку на запись. Однако с этого момента ученик должен будет находиться в листе ожидания мест, которые останутся после того, как классы будут укомплектованы детьми, родители которых подали заявки в установленный срок.

- Каковы критерии размещения?

В случае дошкольного образования для заполнения существующих мест применяются несколько критериев:

- дети, которым исполнится 5 и 4 года до 31 декабря, 3 года - до 15 сентября и 3 года - в период с 16 сентября по 31 декабря, в указанном порядке;

- дети с особыми образовательными потребностями;

- дети несовершеннолетних матерей и отцов;

- дети, братья или сестры которых, а также другие дети из той же семьи посещают выбранное учебное заведение;

- дети - бенефициары ASE, encarregados de educação которых осуществляют свою профессиональную деятельность в зоне влияния школы;

- дети, encarregados de educação которых проживают в районе школы;

- более старшие по возрасту дети, учитывая, последовательно, годы, месяцы и дни;

- дети, encarregados de educação которых осуществляют свою профессиональную деятельность в районе школы.

Также применяются другие приоритеты и/или критерии, определенные во внутренних правилах учебного заведения.

В случае базового образования приоритет в записи или возобновлении записи имеют:

- ученики с особыми образовательными потребностями;

- дети, которые в предыдущем учебном году посещали заведение дошкольного или базового образования в той же сети школ;

- дети, братья или сестры которых, а также другие дети из той же семьи посещают выбранное учебное заведение;

- дети - бенефициары ASE, encarregados de educação которых проживают или осуществляют профессиональную деятельность в районе школы;

- дети, encarregados de educação которых проживают или осуществляют профессиональную деятельность в зоне влияния учебного заведения, при этом приоритет имеют те, кто ранее уже посещал сответствующее заведение;

- дети, которые в предыдущем учебном году посещали заведение дошкольного образования в секторе социальной защиты и солидарности в сфере влияния учебного учреждения;

- более старшие - в случае записи и более младшие - в случае возобновления записи.

- Как быть, если моего ребенка не определят в ту или иную школу?

В этом случае - после применения приоритетов, указанных в нормативном приказе - решение о размещении должны вынести компетентные службы Министерства образования.

- Когда будут объявлены результаты?

- В случае дошкольного и базового образования вы сможете узнать, в какую школу был определен ваш ребенок, 24 июля. Для среднего образования списки зачисленных студентов должны быть обнародованы 29 июля.