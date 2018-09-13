Португалия: изменились процентные ставки

Четверг, 13 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: изменились процентные ставки


Центробанк Португалии объявил об официальном снижении процентных ставок.

Согласно решению ЦБ, минимальные ставки по кредитным картам (cartões de crédito), текущим банковским счетам (contas correntes bancárias) и кредитным линиям (linhas de crédito), а также почти всем потребительским кредитам (crédito de consumo) в четвертом квартале с.г. снизятся до 15,3%.

Это новый минимум, ибо в третьем квартале с.г. предел составлял 15,7%.

Только личные ссуды (crédito pessoal) на образование, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и лизинг оборудования позволят финансовым учреждениям применять процентные ставки немного выше лимита, определенного для текущего (третьего) квартала, при этом максимальная ставка повышается до 5,9% по сравнению с предыдущими 5,8%.

При перерасходе кредита (ultrapassagens de crédito) действуют те же максимальные ставки, что и для кредитных карт. То есть номинальная годовая ставка (TAN) может составлять максимум 15,3% против 15,7%, которые вступили в силу в этом квартале.

Что касается персональных кредитов (créditos pessoais), применяемый «потолок» снизится с 13,3% до 13,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В автомобильных кредитах максимальные ставки, установленные ЦБ, снижаются с 5 до 4,8% для долгосрочной аренды новых автомобилей и от 6 до 5,9% - подержанных автомобилей.

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