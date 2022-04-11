Португалия: изменился доступ к кредитам или страхованию для инвалидов

Понедельник, 11 Апрель 2022 Португалия

Португалия: изменился доступ к кредитам или страхованию для инвалидов

Документ вносит поправки в Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto и правовой режим договора страхования.

Lei n.º 75/2021 de 18 de novembro вступил в силу с 1 января 2022 года.

Прежде всего, Lei n.º 75/2021 закрепляет право на забвение (direito ao esquecimento), предотвращая дискриминационную практику в отношении людей, преодолевших серьезные заболевания, такие как, к примеру,  рак, при доступе к кредитным и страховым договорам.

Согласно п. 1 ст. 3 («Право на забвение») Lei n.º 75/2021, «Лица, преодолевшие или «смягчившие» ситуации повышенного риска для здоровья или лица с инвалидностью имеют, в качестве потребителей, право на забвение при заключении договоров жилищного кредита и потребительского кредита, а также при заключении договора обязательного или добровольного страхования, связанного с указанными кредитами».

В частности, гарантируется, что:
а) страховые премии не могут быть увеличены, а также не могут быть исключены гарантии из договоров страхования;
b) кредитные учреждения или страховщики не вправе, в предконтрактном контексте,  собирать или обрабатывать любую информацию касательно медицинской ситуации, повлекшей за собой повышенный риск для состояния здоровья или инвалидность.

Также, согласно п. 1 ст. 3, кредитные учреждения или страховщики не вправе, в предконтрактном контексте,  собирать любую информацию относительно ситуации повышенного риска для состояния здоровья или инвалидности, если не истекли (при непрерывном подсчете):
a) 10 лет с момента окончания терапевтического протокола - в случае повышенного риска для здоровья или преодоления инвалидности;
b) 5 лет с момента окончания терапевтического протокола, если преодоление патологии произошло до достижения возраста 21 год;
c) 2 года непрерывного и эффективного терапевтического протокола -  в случае повышенного риска для здоровья или «смягчения» инвалидности.

Закон распространяется на следующие категории лиц:
- «лиц, преодолевших ситуации повышенного риска для здоровья», определяя их как «лиц, в отношении которых доказано, что они находились в ситуации повышенного риска для здоровья, и которые уже не находятся в этой ситуации, после проведения терапевтического протокола, которое, как доказано, способно значительно и надолго ограничить его (риска) воздействие»;
-  «лиц, преодолевших ситуацию инвалидности», т. е. тех, кто «подтвержденно находился в ситуации 60% и более инвалидности и восстановил свои психологические, интеллектуальные, физиологические или анатомические  структуры или функции, снизив свою инвалидность ниже этого порога»;
- «людям, которые «смягчили» ситуацию повышенного риска для здоровья или инвалидности», т. е. проходят лечение, которое, как доказано, способно значительно и надолго ограничить последствия их ситуации повышенного риска для здоровья или инвалидности.

Штрафы для тех, кто не соблюдает новые правила
Совершение любого дискриминационного действия физическим лицом является административным правонарушением, караемым  штрафом в размере от 5 до 10-кратного размера гарантированной минимальной месячной зарплаты (т. е. от 3.325 до 6 650 евро), без ущерба для любого вида гражданской ответственности или применения другой санкции. Если правонарушение совершено юридическим лицом частного или государственного права, штраф будет составлять от 20 до 30-кратного размера гарантированной минимальной месячной зарплаты, т. е. от 13 300 до 19 950 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)