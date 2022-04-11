Португалия: изменился доступ к кредитам или страхованию для инвалидов

Lei n.º 75/2021 de 18 de novembro вступил в силу с 1 января 2022 года.



Прежде всего, Lei n.º 75/2021 закрепляет право на забвение (direito ao esquecimento), предотвращая дискриминационную практику в отношении людей, преодолевших серьезные заболевания, такие как, к примеру, рак, при доступе к кредитным и страховым договорам.

Согласно п. 1 ст. 3 («Право на забвение») Lei n.º 75/2021, «Лица, преодолевшие или «смягчившие» ситуации повышенного риска для здоровья или лица с инвалидностью имеют, в качестве потребителей, право на забвение при заключении договоров жилищного кредита и потребительского кредита, а также при заключении договора обязательного или добровольного страхования, связанного с указанными кредитами».

В частности, гарантируется, что:

а) страховые премии не могут быть увеличены, а также не могут быть исключены гарантии из договоров страхования;

b) кредитные учреждения или страховщики не вправе, в предконтрактном контексте, собирать или обрабатывать любую информацию касательно медицинской ситуации, повлекшей за собой повышенный риск для состояния здоровья или инвалидность.

Также, согласно п. 1 ст. 3, кредитные учреждения или страховщики не вправе, в предконтрактном контексте, собирать любую информацию относительно ситуации повышенного риска для состояния здоровья или инвалидности, если не истекли (при непрерывном подсчете):

a) 10 лет с момента окончания терапевтического протокола - в случае повышенного риска для здоровья или преодоления инвалидности;

b) 5 лет с момента окончания терапевтического протокола, если преодоление патологии произошло до достижения возраста 21 год;

c) 2 года непрерывного и эффективного терапевтического протокола - в случае повышенного риска для здоровья или «смягчения» инвалидности.

Закон распространяется на следующие категории лиц:

- «лиц, преодолевших ситуации повышенного риска для здоровья», определяя их как «лиц, в отношении которых доказано, что они находились в ситуации повышенного риска для здоровья, и которые уже не находятся в этой ситуации, после проведения терапевтического протокола, которое, как доказано, способно значительно и надолго ограничить его (риска) воздействие»;

- «лиц, преодолевших ситуацию инвалидности», т. е. тех, кто «подтвержденно находился в ситуации 60% и более инвалидности и восстановил свои психологические, интеллектуальные, физиологические или анатомические структуры или функции, снизив свою инвалидность ниже этого порога»;

- «людям, которые «смягчили» ситуацию повышенного риска для здоровья или инвалидности», т. е. проходят лечение, которое, как доказано, способно значительно и надолго ограничить последствия их ситуации повышенного риска для здоровья или инвалидности.

Штрафы для тех, кто не соблюдает новые правила

Совершение любого дискриминационного действия физическим лицом является административным правонарушением, караемым штрафом в размере от 5 до 10-кратного размера гарантированной минимальной месячной зарплаты (т. е. от 3.325 до 6 650 евро), без ущерба для любого вида гражданской ответственности или применения другой санкции. Если правонарушение совершено юридическим лицом частного или государственного права, штраф будет составлять от 20 до 30-кратного размера гарантированной минимальной месячной зарплаты, т. е. от 13 300 до 19 950 евро.