Португалия: изучающих мирандский язык все больше

«В 2022/2023 учебном году из 575 учащихся, которые будут посещать эту группу школ, 79% выбрали предмет «Язык и культура мирандеса», что означает значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами», - сказал директор группы Антониу Сантуш.

Для чиновника мирандский язык «является очень важным фактором идентичности в северо-восточном регионе Траз-уш-Монтеш, и его нельзя потерять».

«Для нас это предмет гордости, потому что многие ученики предпочитают не выбрать предмет «Язык и культура мирандеса», изучают язык при поддержке родителей и опекунов», - сказал учитель.

«В этом году школа готовит совместно с благотворителями и организациями вручение некоторых призов для учащихся-финалистов, заканчивающих 12-й класс школы, в качестве поощрения зачисления на этот предмет», - добавил он.

По словам представителей школы, преподавание мирандес закрепилось в школах Миранда-ду-Дору в качестве факультативного предмета, который начали преподавать в 1986/87 учебном году.

С 2009/2010 учебного года мирандезе преподается непрерывно, от дошкольного учреждения до средней школы.