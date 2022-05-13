Португалия: Jardins Abertos вернутся в мае
9-й фестиваль Jardins Abertos, который бесплатно открывает ворота самых красивых садов Лиссабона, вернется в выходные 21 и 22, а также 28 и 29 мая.
Сады Лиссабона готовятся открыть свои двери для всех любителей ботаники совершенно бесплатно.
Самые красивые сады столицы участвуют в фестивале Jardins Abertos, и вы сможете полюбоваться уникальными зелеными насаждениями города, которые обычно закрыты для публики.
В то же время это мероприятие направлено на повышение осведомленности об охране окружающей среды, содействие позитивным отношениям с природой в городской среде.
У гостей не будет недостатка в обычных садоводческих мероприятиях и семинарах по устойчивому развитию, которые с самого начала завоевывают все больше и больше поклонников - более 80 тысяч участников в прошлом году.
Сады имеют разную вместимость и максимальную продолжительность пребывания. Доступ ограничен, в порядке живой очереди и без предварительной регистрации - за исключением Сада посольства Италии, где требуется регистрация. Домашние животные не допускаются.