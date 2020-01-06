Португалия: к 2023 году метро Лиссабона станет доступно для всех

Понедельник, 06 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: к 2023 году метро Лиссабона станет доступно для всех

Метрополитен столицы Португалии будет практически полностью оборудован удобными новыми лифтами.

Работы планируется закончить в 2023 году.

В первом квартале 2020 года в подземке Лиссабона проведут ряд работ. Первыми станциями, где появятся лифты, станут Colegio Militar, Cidade Universitaria, Rato и Entrecampos. На Arroios будет смонтировано специальное оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями, пишет ТАСС.

По словам представителей лиссабонского метрополитена, в настоящий момент лишь на 36 станциях из 56 инвалиды могут беспрепятственно спускаться к перронам и подниматься наверх. Ситуация изменится в лучшую сторону уже в ближайшие месяцы.

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