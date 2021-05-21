Португалия: к 2025 году национальные экзамены станут цифровыми
Государственные экзамены больше не будут проводиться на бумаге.
Правительство инвестирует 12 миллионов евро из европейских фондов, чтобы осуществить цифровой переход в образовании.
Ожидается, что к 2025 году и другие тесты также будут постепенно переведены в цифровой формат.
Чтобы продвинуться вперед с цифровым переходом, исполнительная власть намерена использовать европейское финансирование на 12 миллионов евро.
Цель инвестиций состоит еще и в том, чтобы переход не ограничивался общенациональными экзаменами, и чтобы количество цифровых тестов в сфере образования постепенно увеличивалось до 2025 года.
В целом План восстановления и устойчивости предусматривает около 559 миллионов евро на педагогические инновации и развитие навыков в области цифровых технологий.
Документ все еще ожидает утверждения в Брюсселе, но в этом году цифровой формат уже используется для диагностики воздействия дистанционного обучения в Португалии в рамках пандемии Covid-19.