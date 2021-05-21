Португалия: к 2025 году национальные экзамены станут цифровыми

Пятница, 21 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: к 2025 году национальные экзамены станут цифровыми

Государственные экзамены больше не будут проводиться на бумаге.

Правительство инвестирует 12 миллионов евро из европейских фондов, чтобы осуществить цифровой переход в образовании.

Ожидается, что к 2025 году и другие тесты также будут постепенно переведены в цифровой формат.

Чтобы продвинуться вперед с цифровым переходом, исполнительная власть намерена использовать европейское финансирование на 12 миллионов евро.

Цель инвестиций состоит еще и в том, чтобы переход не ограничивался общенациональными экзаменами, и чтобы количество цифровых тестов в сфере образования постепенно увеличивалось до 2025 года.

В целом План восстановления и устойчивости предусматривает около 559 миллионов евро на педагогические инновации и развитие навыков в области цифровых технологий.

Документ все еще ожидает утверждения в Брюсселе, но в этом году цифровой формат уже используется для диагностики воздействия дистанционного обучения в Португалии в рамках пандемии Covid-19.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)