Португалия: к 2025 году национальные экзамены станут цифровыми

Правительство инвестирует 12 миллионов евро из европейских фондов, чтобы осуществить цифровой переход в образовании.

Ожидается, что к 2025 году и другие тесты также будут постепенно переведены в цифровой формат.

Чтобы продвинуться вперед с цифровым переходом, исполнительная власть намерена использовать европейское финансирование на 12 миллионов евро.

Цель инвестиций состоит еще и в том, чтобы переход не ограничивался общенациональными экзаменами, и чтобы количество цифровых тестов в сфере образования постепенно увеличивалось до 2025 года.

В целом План восстановления и устойчивости предусматривает около 559 миллионов евро на педагогические инновации и развитие навыков в области цифровых технологий.

Документ все еще ожидает утверждения в Брюсселе, но в этом году цифровой формат уже используется для диагностики воздействия дистанционного обучения в Португалии в рамках пандемии Covid-19.