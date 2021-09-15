Португалия: к 2030 г. влияние TAP на ВВП превысит 10 млрд евро

«По оценкам, к 2030 году TAP внесет более 10 млрд евро в ВВП Португалии», - сказала Кристин Урмьер-Уайден во время своего выступления в парламентском комитете по мониторингу применения мер реагирования на пандемию COVID-19 и процесс экономического и социального восстановления.

По ее словам, данные являются частью выводов исследования, проведенного по запросу авиакомпании, без указания авторства анализа.

Кристин Урмьер-Уайден - французский авиационный инженер, ей поручено выполнить план реструктуризации авиакомпании, предложенный Европейской комиссией в декабре 2020 года, но которому еще предстоит получить «зеленый свет».

Также Кристин Урмиер-Уайденер заявила, что коллективное увольнение, которое проводит компания, коснется 78 работников, что ниже запланированных 124, после присоединения к мерам по добровольному увольнению.