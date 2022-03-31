Португалия: к окончанию ипотеки две трети людей будут старше 70 лет

«На конец 2021 года почти две трети объема жилищных кредитов приходилось на заемщиков, чей возраст на момент окончания кредита превысит 70 лет. Сочетание длительных сроков погашения кредитов с возрастной структурой заемщиков означает, что очень часто срок кредитов превышает активную жизнь заемщиков», - говорится в отчете Банка Португалии.

«На конец 2021 года количество договоров и запас жилищных кредитов, связанных с заемщиками, возраст которых на момент окончания договора будет более 70 (75) лет, составил 50% (21%) и 63% (27% ) соответственно», - также указывается в отчете.

Поэтому Банк Португалии предупреждает, что старение португальского населения в сочетании со «значительным сокращением доходов заемщиков при переходе от активной жизни к пенсионному положению», может представлять риск для финансовой системы.

Данные поступают накануне вступления в силу новых правил , еще более ужесточающих выдачу новых жилищных кредитов. С 1 апреля 2022 года лица в возрасте от 30 до 35 лет могут подавать заявки на финансирование только на максимальный период 37 лет, а для лиц старше 35 срок погашения снижен до 35 лет.

Для клиентов в возрасте до 30 лет ничего не меняется, сохраняется 40-летний максимальный лимит контракта.

Как уже указывалось, пандемия обратила вспять тенденцию к снижению сроков погашения новых жилищных кредитов. По состоянию на конец 2021 года средний срок выдачи жилищных кредитов приближался к 33 годам.

Данные также показывают, что в четвертом квартале 2021 года около половины (46%) новых кредитов имели срок погашения от 35 до 40 лет.