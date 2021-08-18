Португалия: качество пляжей ухудшилось

На это указывает оценка Ассоциации экологов Zero, основанная на официальных результатах Национальной информационной системы по водным ресурсам.

Ассоциация подчеркивает, что в настоящее время существует 643 места для купания и очень ограниченное количество пляжей, демонстрирующих проблемы, хотя их и больше, чем в прошлом году.

В 2021 году недоверие или запрет на купание коснулись 45 пляжей, в основном из-за микробиологических результатов, значения которых превышают допустимые.

На основе анализа ассоциация отмечает, что во внутренних районах было больше запрещенных пляжей (более подверженных сбросам) и что многие зоны для купания без советов или запретов имеют отличный рейтинг, поэтому причины, которые привели к ситуации, должно быть, были спорадическими.

Из списка 53 пляжей, классифицированных ассоциацией как «нулевое загрязнение» (без каких-либо загрязнений, обнаруженных за последние три сезона купания), только у одного были «серьезные проблемы» в 2021 году.