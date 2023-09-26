Португалия: качество воды - на высоте

Управление по регулированию услуг водоснабжения и водоотведения (ERSAR) объявило 25 сентября, что в 2022 году восьмой год подряд материковая Португалия достигла уровня 99% по показателю «безопасной воды», который считается уровнем «отличия».

Однако в ближайшие годы правила, касающиеся качества воды, будут ужесточены на европейском уровне, поэтому поддерживать этот уровень будет трудно, указывает президент организации Вера Эйро.

«Это результат, к которому мы относимся с огромной ответственностью, поскольку его будет все труднее гарантировать. Мы осознаём, что это не законченная работа и что следующие несколько лет будут очень и очень трудными», - заявила Вера Эйро на встрече с журналистами.

Дополнительные трудности возникают из-за новых правил, которые должны быть реализованы поэтапно в течение следующих нескольких лет. Они сформулированы на основании директив Евросоюза и сведены в новый указ.

Новые правила сосредоточены на пяти основных темах: от улучшения доступа к воде (через обязательство устанавливать питьевые фонтанчики в общественных местах или обеспечение того, чтобы каждый мог попросить бесплатный стакан воды) до обязанности предоставлять информацию о качестве воды.

Но трудность связана, прежде всего, с поддержанием качества воды на пути от источника к крану. Основное внимание будет уделяться параметрам, определенным как наиболее хрупкие для каждой конкретной системы, тем самым увеличивая вероятность несоблюдения требований.