Португалия: качество воды - на высоте

Вторник, 26 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: качество воды - на высоте

Но правила ужесточаются, и поддерживать качество будет сложно.

Управление по регулированию услуг водоснабжения и водоотведения (ERSAR) объявило 25 сентября, что в 2022 году восьмой год подряд материковая Португалия достигла уровня 99% по показателю «безопасной воды», который считается уровнем «отличия».

Однако в ближайшие годы правила, касающиеся качества воды, будут ужесточены на европейском уровне, поэтому поддерживать этот уровень будет трудно, указывает президент организации Вера Эйро.

«Это результат, к которому мы относимся с огромной ответственностью, поскольку его будет все труднее гарантировать. Мы осознаём, что это не законченная работа и что следующие несколько лет будут очень и очень трудными», - заявила Вера Эйро на встрече с журналистами.

Дополнительные трудности возникают из-за новых правил, которые должны быть реализованы поэтапно в течение следующих нескольких лет. Они сформулированы на основании директив Евросоюза и сведены в новый указ.

Новые правила сосредоточены на пяти основных темах: от улучшения доступа к воде (через обязательство устанавливать питьевые фонтанчики в общественных местах или обеспечение того, чтобы каждый мог попросить бесплатный стакан воды) до обязанности предоставлять информацию о качестве воды.

Но трудность связана, прежде всего, с поддержанием качества воды на пути от источника к крану. Основное внимание будет уделяться параметрам, определенным как наиболее хрупкие для каждой конкретной системы, тем самым увеличивая вероятность несоблюдения требований.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)