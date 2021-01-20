Португалия: качество жизни ухудшилось из-за пандемии

Среда, 20 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: качество жизни ухудшилось из-за пандемии

Почти половина португальцев признают, что их качество жизни ухудшилось с начала пандемии Covid-19.

Из 1183 человек, опрошенных Aximage, 47% согласились с выражением «качество моей жизни ухудшается».

Из 47% респондентов, утвердительно ответивших о снижении качества жизни, более половины (52%) полагают, что это связано с «нехваткой денег и экономическими проблемами», за которыми следуют безработица (11%) и социальная изоляция (10%).

Только 7% признают, что они «здоровы и нормальны» по отношению к пандемии, а 25% включают тех, кто говорит, что они «грустны», «боятся», «скучают», «подавлены», «разочарованы», «ограничены» и «одиноки», причем 3% не знают ответа и не отвечают.

Следует отметить, что данное исследование проводилось с 9 по 15 января 2021 года, когда эпидемиологическая ситуация ухудшалась, но еще не достигла нынешних показателей.

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