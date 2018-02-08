Португалия: как будет выглядеть сцена Евровидения 2018
Организаторы популярного песенного конкурса Евровидение 2018 представили проект дизайна главной сцены песенного конкурса.
Выполнен он в океанском стиле, пишет 24tv.ua.
«В связи с тем, что слоганом «Евровидения 2018» является выражение «Все на борт», а логотипом морская ракушка, то дизайн сцены был навеян корпусом корабля, который отражает историю и культуру Португалии», - говорится в сообщении.
Разработчиком дизайна сцены стал немец Florian Wieder. К слову, он уже четвертый год подряд выступает дизайнером сцены «Евровидения».