Португалия: как долго следует хранить чеки?

Как долго нужно хранить чеки? Этот вопрос волнует многих налогоплательщиков. По данным налоговой службы (AT), существует три ситуации, поэтому стоит узнать, как действовать в каждой из них.

«Выпущенные чеки передаются в электронном виде экономическими агентами в AT до 20 числа месяца, следующего за месяцем их выставления. В соответствии с этими условиями чеки с ИНН доступны на личной странице каждого налогоплательщика до конца месяца, следующего за выпуском», - напоминает AT.

Тем не менее, есть три ситуации:

1. В случае, если потребитель обнаружит, что чеки (счета-фактуры) уже находятся на его личной странице системы электронных чеков (e-fatura) после этой даты и что они правильно выставлены для удержания инкассо, ему больше не нужно хранить бумажные чеки.

2. В случае, если указанные чеки недоступны после указанной даты (поскольку они не были своевременно сообщены экономическими агентами), конечный потребитель должен загрузить их на своей личной странице в системе электронных счетов-фактур. В этой ситуации, если экономический агент впоследствии отправляет счета-фактуры до 25 февраля года, следующего за выпуском (в двух экземплярах на личной странице потребителя), потребитель также может более не хранить бумажные чеки.

3. Наконец, в случаях, когда потребитель разместил счета на своей личной странице, а экономический агент не сообщил о них до 25 февраля года, следующего за выпуском, бумажные чеки должны храниться в течение четырех лет, считая с конца года, в котором возникла эта нестыковка.