Португалия: как еда помогает бороться с холодом?

Не только одеяло и обогреватель имеют решающее значение в эти холодные времена. Особое значение имеет удвоенная забота о питании, и поэтому Генеральное управление здравоохранения (DGS) использовало социальные сети, чтобы дать португальцам несколько полезных советов.

«Интенсивный холод может уменьшить чувство жажды, вызвать повышение уровня глюкозы в крови и увеличить риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому необходим особый уход» , - отмечает Управление здравоохранения.

Как еда помогает бороться с холодом?

Пейте воду в течение дня - выбирайте напитки без добавления сахара, например, настои или травяные чаи.

Ешьте овощной суп - это увлажняющее средство, обогащенное питательными веществами.

Ешьте часто, сокращая время между приемами пищи.

Ешьте сезонные фрукты и овощи.

Употребляйте продукты с более высоким уровнем витамина D - сардины, тунец, скумбрию, или отдавайте предпочтение молоку, обогащенному витамином D.

Избегайте алкогольных напитков: вопреки стереотипам, алкоголь не согревает, а наоборот, вызывает расширение сосудов с потерей тепла и охлаждением тела.