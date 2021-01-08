Португалия: как еда помогает бороться с холодом?

Пятница, 08 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: как еда помогает бороться с холодом?

DGS объясняет, что есть в это время, когда Португалия страдает от низких температур.

Не только одеяло и обогреватель имеют решающее значение в эти холодные времена. Особое значение имеет удвоенная забота о питании, и поэтому Генеральное управление здравоохранения (DGS) использовало социальные сети, чтобы дать португальцам несколько полезных советов.

«Интенсивный холод может уменьшить чувство жажды, вызвать повышение уровня глюкозы в крови и увеличить риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому необходим особый уход» , - отмечает Управление здравоохранения.

Как еда помогает бороться с холодом?

Пейте воду в течение дня - выбирайте напитки без добавления сахара, например, настои или травяные чаи.
Ешьте овощной суп - это увлажняющее средство, обогащенное питательными веществами.
Ешьте часто, сокращая время между приемами пищи.
Ешьте сезонные фрукты и овощи.
Употребляйте продукты с более высоким уровнем витамина D - сардины, тунец, скумбрию, или отдавайте предпочтение молоку, обогащенному витамином D.
Избегайте алкогольных напитков: вопреки стереотипам, алкоголь не согревает, а наоборот, вызывает расширение сосудов с потерей тепла и охлаждением тела.

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