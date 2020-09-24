Португалия: как избежать мошенничества с MBWay?

Согласно PSP, в этом виде преступления мошенник убеждает жертву произвести платеж через MBWay и заставляет пользователя приложения связать банковскую карту с мобильным номером мошенника, что позволит ему свободно снимать средства.

Принимая во внимание эту информацию, PSP сообщает, что «если вы не понимаете, как работает приложение MBWay , откажитесь от этого способа оплаты» или «в случае сомнений попросите ваш банк предоставить информацию о работе MBWay перед его использованием».

Кроме того, власти призывают вас всегда стараться «вести дела лично, если вы находитесь в той же географической зоне, что и покупатель», а также совершать платежи лично или посредством банковского перевода.

Золотое правило, напоминает PSP - никогда не следовать инструкциям незнакомцев для осуществления платежей через MBWay.