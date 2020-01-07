Португалия: как изменились цены на квартиры

Стоимость португальских квартир и домов ощутимо возросла. По статистике, во второй половине 2019 года средняя стоимость составила 325 491 евро. Для сравнения, средняя стоимость квартир в 2018 году была 299 140 евро. Обратную тенденцию показала арендная плата, стоимость аренды снизилась с 1283 евро до 1164 евро. Такие данные накануне опубликовал портал Imovirtual.



Снижение стоимости арендной платы, по данным портала, связано с увеличением количества предложений на рынке недвижимости. Так, число объявлений о продаже увеличилось всего на 11%, а количество объявлений об аренде на 73%.



Быстрее всего цены на недвижимость, согласно статистике, растут в Aveiro - с 179 490 евро во второй половине 2018 года до 203 920 евро во втором полугодии 2019 года.



В тройку самых дорогих округов по этому критерию входят Lisboa (520 645 евро), Faro (429 573 евро) и Madeira (310 849 евро). Дешевле всего недвижимость можно приобрести в Castelo Branco (118 827 евро), Beja (125 162 евро) и Guarda (135 113 евро). По стоимости аренды самыми дорогими оказались Lisboa, Porto и Madeira. Дешевле всего снять квартиру в Guarda, Beja и Portalegre.