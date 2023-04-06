Португалия: как назначается социальный тариф?

Каким условиям нужно соответствовать, чтобы социальный тариф стал вам доступен?

Нужно быть держателем договора на поставку электроэнергии, с мощностью по контракту меньше или равной 6,9 кВА в вашем доме, и быть получателем социальных пособий или иметь годовой доход равный или меньше 6 272 евро плюс 50% на каждого дополнительного члена семьи, не имеющего дохода.

Максимальный допустимый годовой доход зависит от количества членов семьи без дохода. При отсутствии иждивенцев - 6272 евро в год, при одном иждивенце - 9408 евро, при двух - 12 545 евро и так далее, согласно узаконенной шкале.

Социальные льготы, которые берутся в расчет:

- надбавка солидарности для пенсионеров;

- дополнительная социальная субсидия;

- пособие по безработице;

- семейное пособие;

- социальная пенсия по старости;

- социальная пенсия по инвалидности особого режима защиты или дополнение к социальному пособию.

Заключить договор на поставку природного газа по социальному тарифу также можно, но условия несколько другие. Ваша шкала потребления должна быть 1 или 2, на вашем постоянном месте жительства, и вы должны быть получателем одной из следующих социальных выплат:

- надбавка солидарности для пенсионеров;

- дополнительная социальная субсидия;

- пособие по безработице;

- 1 ступень семейного пособия;

- социальная пенсия по инвалидности особого режима защиты или дополнение к социальному пособию.

Социальный тариф назначается автоматически и централизованно всеми поставщиками энергии, по указанию Главного управления энергетики и геологии (DGEG).

Если вы не были признаны подходящими в последнем автоматизированном процессе,

но считаете, что имеете право на льготы по Социальному тарифу, вы можете запросить в учреждениях соцзащиты, налоговых и таможенных органах подтверждение вашего статуса бенефициара.

После получения подтверждения вы можете отправить доказательства либо через сайт edp.pt/contactos (выберите контактную форму «Отправить документы», затем опцию «Преимущества социального обеспечения или особых условий» и, наконец, «Доказательства социального тарифа»), либо лично в любом торговом магазине или агенте EDP.

В документе-доказательстве должно быть указано имя, номер налогоплательщика и постоянный адрес держателя контракта, который должен соответствовать адресу места потребления, где вы хотите получить социальный тариф.

Узнать более подробно о том, как назначается Социальный тариф, вы можете на сайте edp.pt или по телефону 213 53 53 53 (будние дни с 9:00 до 20:00), или у агентов EDP.