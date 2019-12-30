Португалия: как отметить Новый год 2020

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: как отметить Новый год 2020

Список мест, где в праздничную ночь будет особенно интересно.

Если вы еще не определились с планами на праздничную ночь, ознакомьтесь со списком праздничных мероприятий в разных регионах страны. Почти в каждом муниципалитете власти в этом году устроили впечатляющие программы. Мы подготовили список городов, где будет особенно интересно.

Albufeira

Муниципалитет приглашает гостей на масштабную новогоднюю программу с участием группы Amor Electro, играющей рок-фаду и соул-фанк бэнд The Black Mamba. Вечеринка начнется в 22 часа на пляже Praça dos Pescadores. Организаторы обещают иллюминацию, авиашоу и фейерверк.

Almada

В районе Cacilhas, рядом с фрегатом D. Fernando II запланированы концерты португальских хип-хоп групп и праздничный фейерверк. Начало в 22.30.

Coimbra

В городе будут работать 4 сцены. Одна из них расположена на Largo da Portagem, здесь пройдут концерты групп Os Azeitonas и Pedro Abrunhosa & Comité Caviar. На площади Praça do Comércio публику развлечет DJ De Vacaciones и Cromos da Noite. На площади Praça 8 de Maio можно будет окунуться в ретро-атмосферу с музыкой в стиле 1970х, 80х и 90х. Для любителей классического рока состоится концерт на Terreiro da Erva.

Guarda

В этот новогодний вечер будет играть группа Os Quatro e Meia и DJ Pedro Carrilho. Праздничная программа стартует в 22 часа на площади Praça Velha.

Lagos

Здесь выступит известный португальский музыкант ангельского происхождения Ансельмо Ральф. Концерт начнется на площади Praça Infante D. Henrique в 22:30.
Гостей ждет новогодний салют.

Lisboa

Столица приглашает отметить новогоднюю ночь в Terreiro do Paço. Программа стартует в 21.30. Концерт откроет группа Tagus Classics в сопровождении оркестра из более чем 50 музыкантов. Кульминацией станут выступления групп Xutos & Pontapés и Ornatos Violeta, а также праздничный салют у реки.

Madeira

В этом году португальский остров стал лучшим европейским направлением для празднования Нового года по версии European Best Destination. Причина не только в великолепных пейзажах, здесь состоится пиротехническое шоу, которое в этом году обещает быть грандиозным. Представление, которое обошлось в миллион евро, будет длиться 8 минут с 25-секундным апофеозом.

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