Португалия: как починить энергетически неэффективные здания?

Из более чем 1,56 млн энергетических сертификатов, выданных с 2013 года для зданий в Португалии, около 118 тысяч (7,5%) относятся к классу «F».

Согласно цифрам, предоставленным ОЭС Министерством окружающей среды, для проведения работ, которые выведут все эти здания из худшего класса энергоэффективности, потребуется 471 млн евро.

Именно такая сумма зарезервирована в «Плане восстановления и жизнестойкости» (PRR) в целях содействия реабилитации и энергоэффективности зданий.

С 2013 года было выдано 1 561 950 энергетических сертификатов, из которых 1 380 759 (88% от общего числа) относятся к жилой недвижимости и 181 191 (12% от общего числа) к коммерческой недвижимости , согласно данным Системы сертификации зданий (SCE).

При анализе классов четверть сертификатов относится к классу «С» и только 2,5% соответствуют классу с лучшими энергетическими характеристиками («А+»). В классе с наихудшими энергетическими показателями («F») находятся 7,5% сертификатов, то есть 117 886 объектов, из которых 115 672 соответствуют жилым объектам и 2 214 объектам коммерческого или служебного назначения.

Цель Португалии и ЕС в целом состоит в том, чтобы реализовать долгосрочную стратегию по содействию обновлению зданий, способствуя повышению энергоэффективности.