Португалия: как подать заявление на пособие по безработице во время ЧП

Как информирует министерство труда, с начала месяца в Центрах занятости регистрировались, в среднем, 4.098 безработных ежедневно.

Также с 1 по 6 апреля было запрошено 12.114 новых пособий по безработице, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Хотя Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) по-прежнему предоставляет, в ограниченном порядке, услуги очного обслуживания в Центрах занятости (посредством онлайн-записи через портал Siga: https://siga.marcacaodeatendimento.pt ), на данном этапе рекомендуется по возможности регистрироваться и подавать прошения на получение пособий по безработице по интернету.

Сделать это не сложно – нужно выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться на портале Segurança Social Direta (SSD) через Número de Identificação da Segurança Social (NISS) по ссылке https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin), получив palavra-passe. Для проверки войти в Личный кабинет на SSD.

Пройти идентификацию на IEFP Online с помощью данных SSD по ссылке https://iefponline.iefp.pt/IEFP/authentication/novoregistoUser.jsp

Зарегистрироваться на портале IEFP Online в качестве соискателя работы. Для этого внести свои личные данные и заполнить резюме (currículo profissional).

Подать в своем Личном кабинете на IEFP Online онлайн-заявление на пособие по безработице (Requerimento Subsídio Desemprego). Если работодатель еще не сообщил об окончании трудовых отношений в IEFP, вы сами можете загрузить декларацию модели 5044, подтверждающую ситуацию безработицы.

Как вариант – если вы раньше стояли на учете в Центре занятости и у вас есть идентификационный номер (ID), вы можете выслать декларацию модели 5044 на электронный адрес конкретного Сentro de Emprego. К примеру, в муниципалитете Кашкайш это Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

С решением, принятым по по вашему онлайн-заявлению, можно ознакомиться в Личном кабинете на SSD, выбрав последовательно опции EMPREGO/DESEMPREGO/Consultar situação do pedido do subsídio de desemprego.

Дополнительную информацию можно получить по телефону IEFP 300 010 001 (стоимость звонка на стационарные номера) в будние дни с 08.00 до 20.00 и онлайн в сервисе e-balcão (https://www.iefp.pt/contactos)