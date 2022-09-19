Португалия: как получить поддержку 125 евро в октябре?

Как громко заявило правительство Португалии, если вы зарабатываете в среднем менее 2700 евро в месяц, в октябре вы получите 125 евро на взрослого человека.

Если в семье есть дети-иждивенцы в возрасте до 24 лет, которые не подают IRS индивидуально, они получат дополнительно 50 евро за каждого.

Вы получите эти деньги независимо от того, работаете вы или нет. Если вы получаете от нуля до 2700 евро, вы имеете право на 125 евро. Если вы их не получили, сообщите об этом в Службу социального обеспечения или Финансовый отдел (или в оба).

Для получения помощи необходимо, чтобы ваши данные и IBAN были обновлены в налоговой и в службе социального обеспечения.

Для работников, которые не представили IRS в 2021 году, и получателей социальных пособий, поддержка выплачивается Социальным обеспечением посредством банковского перевода.

Поддержка в размере 50 евро на иждивенца в IRS выплачивается в качестве возмещения IRS налоговым органом, и вы должны подтвердить свой IBAN.

Для получателей семейных пособий и для лиц моложе 18 лет, зарегистрированных в домохозяйствах социального обеспечения, пособие выплачивается Социальным обеспечением посредством банковского перевода, а IBAN должен быть подтвержден в социальном обеспечении.

Правительство заявило, что эта сумма не будет включена в счета IRS этих семей или в расчет детских пособий в следующем году.

Пенсионеры получат денежную поддержку в размере 50% от суммы пенсии, которая будет выплачена в октябре. Обратите внимание, что с суммы, которую вы получите, будет удержан налог IRS по той же ставке, которая применяется к пенсии, поэтому это будет меньше половины пенсии.

Сумма будет доставлена ​​так же, как и пенсия.

Обновите свой IBAN сейчас на Финансовом портале и на странице социального обеспечения. Все, что вам нужно сделать, это ввести свои пароли, выполнить поиск в поисковой системе по слову «IBAN» и следовать инструкциям.