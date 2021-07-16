Португалия: как работают скидки и какие они бывают?

Что такое скидка?

Скидка - это снижение стоимости счета-фактуры или цены товара, применяется продавцом к покупателю. Таким образом, она гарантирует особые преимущества для клиента, который покупает продукт или услугу, а также может быть представлена в качестве стимула, если вы заплатите до определенной даты.

Как рассчитывается скидка?

Представьте, например, что цена товара составляет 10 евро, и вы хотите применить скидку 20%.

Необходимо выполнить следующие расчеты:

Сначала разделите процент скидки, в данном случае 20, на 100 (что соответствует в сумме 100%). Результат 0,2.

Затем умножьте предыдущую цену 10 на 0,2 . Результат равен 2, что соответствует размеру скидки 2 евро.

Наконец, чтобы получить цену товара со скидкой, нужно вычесть €10 - €2 = €8.

В чем преимущества скидок для бизнеса?

Скидки могут принести множество преимуществ при продаже товаров или услуг вашей компании. Это гарантирует более привлекательные условия для продаж или рекламных акций. Помимо того, что они способствуют более легкому перемещению продуктов на складе, являются хорошим способом привлечь новых клиентов и сделать ваш бизнес известным.

Но на этом преимущества не заканчиваются: скидки могут быть важны для обеспечения стабильного денежного потока. Примером этого является случай, когда мы применяем скидку 10% при условии, что клиент платит до установленного срока.

Какие есть скидки?

Существуют разные виды скидок, которые служат разным целям. Во-первых, скидка может применяться ко всему документу. Выше мы использовали пример 10% скидки на счет-фактуру с определенным сроком оплаты. В этом случае он применяется к документу в целом, а не к конкретной статье.

Однако к товару также применяется скидка, известная как коммерческая скидка. Коммерческая скидка, применяемая индивидуально к цене каждого продукта или услуги, распространяется на цену товара без учета налогов. Таким образом, эта сумма будет вычтена из общей суммы, к которой затем могут применяться налоги или удержания.

Виды скидок

На данный момент наиболее распространены 3 вида скидок.

Глобальная скидка применяется ко всему документу и позволяет покупателю получить особые условия в соответствии с выбранным сроком действия. Она применяется одинаково ко всем строкам статей, которые появляются в документе.

Коммерческая скидка применяется индивидуально к цене товара в каждой строке товара. При необходимости ее также можно использовать кумулятивно с глобальной скидкой.

Финансовая скидка применяется непосредственно к общей стоимости документа после уплаты налогов и не влияет на налогооблагаемую базу, то есть налоги, относящиеся к дисконтированной стоимости, продолжают нести продавец.

Этот процесс выполняется очень просто, и при выставлении счета-фактуры или другого торгового документа вы найдете соответствующее поле для ввода желаемой суммы.