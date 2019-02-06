Португалия: как разделить расходы на детей в IRS

До 15 февраля налогоплательщики с совместным опекунством должны сообщить на Финансовом портале о попеременном проживании («Residência alternada»). ребенка/детей. Если они этого не сделают, фиксированный вычет будет применяться целиком к тому родителю, с которым живет ребенок.

Дело в том, что в декларации IRS в этом году родители с guarda partilhada впервые могут вычесть расходы в точной пропорции, в которой они вносят вклад в обеспечение своих детей. Например, если в соглашении об урегулировании родительских прав установлено, что один родитель оплачивает 60% расходов на образование, то у него будет возможен вычет суммы в этой пропорции, а у другого - 40%.

Однако, чтобы воспользоваться этим вычетом, родители должны зайти на Финансовый портал до 15 февраля и заявить о ситуации попеременного проживания своих детей и проценте расходов, которые причитаются на каждого из них. Однако оба должны сообщить об одной и той же ситуации. К примеру, если один родитель укажет, что ребенок, находящийся на совместном содержании, не находится в ситуации попеременного проживания, а другой - что находится, процесс приостанавливается.

Согласно DECO, в этом случае весьма вероятно, что налоговый орган вызовет родителей, чтобы те представили соглашении об урегулировании родительских прав, и примет во внимание то, что указано в этом соглашении.

Если в «Финансы» родителями ничего не сообщается, то местом жительства ребенка будет считаться то, что значилось по состоянию на 31 декабря 2018 г., что может привести к несправедливым вычетам расходов.

Как нужно действовать для извещения «Финансов» - советы от DECO

Шаг 1

Зарегистрировавшись на портале«Финансов» с помощью пароля (senha de acesso), выберите последовательно опции: «Serviços», «Dados pessoais relevantes», «Consultar agregado familiar». На этой странице вы можете ознакомиться с текущей ситуацией на основе того, что было заявлено в IRS, поданном в 2018 году. Нажмите «Comprovativo».

Шаг 2

Для этого шага вам понадобятся senha de acessoребенка/детей с guarda partilhada и номер налогоплательщика другого родителя, если он не был предварительно заполнен самой системой.

Для того чтобы изменить ситуацию ребенка на «residência alternada», когда каждый из родителей покрывает расходы, необходимо выбрать опцию «comunicar o agregado familiar» и изменить данные в графе «Dependentes, dependentes em guarda conjunta e afilhados civis». Поставьте «Sim» в опции «Residência alternada» и, при необходимости, укажите NIF другого родителя.

Если кто-либо из детей отсутствует в IRS за предыдущий год и, следовательно, не значится как член семьи, выберите опцию «Adicionar dependente». Чтобы внести изменения, используйте опцию «Abrir modo de edição», а чтобы перейти к следующим шагам, сначала нужно «Fechar modo de edição» («Закрыть режим редактирования»).

После проведения и подтверждения изменения информация о ребенке уже появляется как «Residência alternada - Sim».

Шаг 3

Теперь нужно указать постоянное место жительства налогоплательщиков, поскольку у иждивенцев также может быть только один фискальный адрес. Если на вас распространяется автоматическая декларация IRS, данные об объекте недвижимости, который служит постоянным местом жительства, уже будут предварительно заполнены.

Если нет, то откройте режим редактирования («modo de edição»), чтобы указать вид объекта (habitação própria или arrendamento), статью записи в реестре (artigo), квартиру (fração) и месторасположение (localização).

Чтобы завершить процесс, нажмите «Отправить» («Submeter»), в правом верхнем углу страницы. Если вся информация верна, вы получите сообщение на экране, информирующее вас об успешном сообщении («a comunicação foi bem-sucedida»).