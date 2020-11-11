Португалия: как уменьшить налог IMI

Ассоциация защиты прав потребителей Deco предупреждает домовладельцев, что они могут платить слишком много IMI, и напоминает, что в этом случае они могут запросить новую оценку жилья.

Расчеты, которые проходят через симулятор IMI Deco каждый год, указывает на то, что многие продолжают платить слишком большие налоги, сказал Антониу Эрнешту Пинту, специалист по налоговым вопросам в ассоциации защиты прав потребителей.

Моделирование и запрос новой оценки могут привести к экономии нескольких десятков евро в год.

«По прошествии трех лет с момента последнего обновления, запрошенного налогоплательщиком, необходимо провести моделирование, чтобы проверить, есть ли экономия, и, при необходимости, сделать запрос», - заявил Пинту.

Новое значение муниципального налога IMI будет учтено в 2021 году, если запрос на оценку подан в налоговые органы до конца 2020 года.

Запрос на новую оценку осуществляется бесплатно через IMI Model 1, который может быть отправлен через портал налоговой службы или доставлен в лично в офис, и предварительно Deco рекомендует сделать моделирование.

Deco советует делать запрос в офисе налоговой службы, однако в этом году из-за пандемии личные встречи не рекомендованы, что побудило Deco подготовить учебное пособие, объясняющее различные шаги. Подробную информацию вы можете найти на сайте ассоциации Deco.

Антониу Эрнешту Пинту подчеркнул, что в 2020 году симулятор IMI Deco уже был использован для проведения почти 30 тысяч расчетов и что средняя экономия налогов составляет около 50 евро в год.