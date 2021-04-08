Португалия: как узнать, сколько баллов у вас на водительских правах?

С момента вступления в силу баллов для водительских прав в Португалии каждый водитель получает или теряет баллы в зависимости от того, совершил ли он какие-либо нарушения за рулем автомобиля. Но как узнать, сколько очков у вас есть на водительских правах?

Полиция общественной безопасности (PSP) через социальные сети столичного командования Лиссабона объясняет, как водители смогут получить доступ к этой информации: «Чтобы узнать, какие у вас баллы, вы должны зарегистрироваться на Portal das Contraordenações Rodoviárias».

На портале каждый водитель будет иметь доступ к своим баллам, а также к списку совершенных нарушений, в результате которых были сняты баллы.

Напомним, что 1 июня 2016 года каждому водителю было присвоено 12 баллов. По истечении каждых трех лет, за которые не было совершено серьезных, очень серьезных правонарушений или дорожных преступлений, начисляются еще три балла - никогда не превышающие установленный предел 15.

В случае серьезных правонарушений, таких как вождение в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови 0,5-0,8 г/л или превышением скорости на 20 км/ч, снимаются два балла, поясняет Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

В случае очень серьезных правонарушений - вождение в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови 0,8-1,2 г/л, или превышением скорости на 40 км/ч - снимаются четыре балла.

Наконец, в случае дорожно-транспортного преступления снимается шесть баллов.