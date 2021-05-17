Португалия: как вести себя на пляже?

Начинается второе лето в разгар пандемии Covid-19, и правила очень похожи на прошлогодние. Тем не менее, есть новости. Например, в 2021 году на тех, кто не соблюдает правила, будут наложены штрафы до 100 евро. С наступлением хорошей погоды и началом купального сезона в эту субботу ОЭС разработала правила 2020 года и новые правила безопасного купания.

Вам не нужно будет надевать маску, пока вы загораете, но вы будете использовать ее при доступе к пляжу, как в 2020 году. «Нет необходимости носить маску на пляже, но необходимо носить маску при входе на пляж, в кафе, ресторанах, санузлах. Это те же правила, которые действовали год назад», - заявила министр при президенте Мариана Виейра да Силва после заседания Совета министров.

Запрещено заниматься спортом на пляже, заходить на многолюдный пляж и не соблюдать 1,5-метровое расстояние между полотенцами. Все эти ситуации также подлежат штрафу.

Правила посещения пляжа:

- физическое расстояние 1,5 метра между купальщиками (не принадлежащими к одной группе);

- расстояние между зонтиками три метра;

- запрещены занятия спортом с участием двух или более человек (кроме морских занятий, уроков серфинга и аналогичных видов спорта).

Несоблюдение этих правил может привести к штрафу от 50 до 100 евро.