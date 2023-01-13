Португалия: какая погода ожидается в ближайшие выходные?

Пятница, 13 Январь 2023 Португалия

Португалия: какая погода ожидается в ближайшие выходные?

Синоптики обещают весь спектр погодных явлений в ближайшие дни.

Лиссабон. В субботу в столице преимущественно сухо, переменная облачность и около +16°C. В воскресенье и в начале недели возможны слабые дожди, но с прояснениями. Осадки закончатся к среде 18 января, дневная температура будет около +15°C.

Север. На выходных в северных районах ожидаются дожди, температура будет подниматься в среднем до +17°C и опускаться до +8°C. На следующей неделе погода останется по-прежнему дождливой, в среднем +13°C днем и существенно прохладнее ночью, около +5°C.

Центр. В субботу в центральных районах держится умеренная температура воздуха днём, в среднем +12°C, с кратковременной облачностью. В воскресенье ожидаются небольшие дожди с прояснениями. Со среды до конца недели дни в основном будут солнечными, температура будет колебаться в среднем от +3°C ночью до +12°C днём.

Юг. Суббота будет ясной и солнечной, воздух прогреется до +18°C, минимальная ночная температура опустится до +9°C. В воскресенье и понедельник будет небольшая облачность, без осадков. В среду возможен небольшой дождь, температура немного понизится и в среднем будет составлять +16°C днём и +8°C ночью.

Мадейра. В выходные на острове будет сухо и ясно, воздух прогреется до +21°C,   вероятность дождя низкая. На следующей недели солнечно, возможна переменная облачность, при этом максимальная температура днём составит  в среднем +20°C, ночью +15°C.

Азорские острова. В субботу ожидается дождь, максимальная дневная температура +18°C, ночью +11°C. В воскресенье и в течение следующей недели по прогнозам сухая и ясная погода, возможна небольшая облачность.

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