Португалия: какая сумка для покупок самая экологически чистая?

Задача состояла в том, чтобы ответить на вопрос: сколько раз мне нужно использовать каждый вид сумки, чтобы она оказывала меньшее воздействие на окружающую среду, чем покупка пластиковых пакетов каждый раз, когда я делаю покупки?

«Если вы можете использовать сумку на тележке для покупок более 742 раз, то это вариант, который стоит рассмотреть, если вы идете по магазинам пешком и больше не пользуетесь сумками. Этот тип сумок оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду на протяжении всей жизни, от производства до конечного пункта назначения, с точки зрения воздействия на изменение климата и токсичности для человека», - говорится в заявлении DECO.

С другой стороны, если вы «выбираете мешок из хлопка, вам придется использовать его 101 раз, чтобы долгое использование компенсировало урон, нанесенный природе в процессе создания сумки. Если хлопок в вашем мешке органический, вы должны использовать его 149 раз, ведь отказ от удобрений и пестицидов приводит к необходимости увеличения посевных площадей примерно на 30%».

«Пакеты из полипропилена (ПП) и мешки из полиэстера должны использоваться до 4 и 3 раз соответственно, чтобы быть более экологичными. Удивительно, но пластиковый мешок оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем бумажный пакет при том же количестве применений. Бумагу необходимо использовать до девяти раз, а полиэтиленовый пакет - только 1 или 2 раза, в зависимости от того, есть ли в его составе переработанный материал», - поясняет DECO.

Несмотря на это, DECO выступает не за использование пластиковых пакетов, а за то, чтобы жизненный цикл каждой выбранной сумки был максимально продлен.

«Мы не выступаем за использование пластика, не все так просто, мы выступаем за максимальное повторное использование выбранного вами типа сумки. Каждый потребитель, в соответствии со своим желанием, должен сделать свой выбор, и наше исследование помогает именно в этот момент: сделать взвешенный, осознанный выбор», - говорит Эльза Аганте, руководитель группы по вопросам энергетики и устойчивого развития DECO Proteste.

«Правило всегда должно заключаться в максимальном использовании и здравом смысле, чтобы достичь баланса между нашими потребностями и потребностями планеты», - добавляет Эльза Аганте.