Португалия: какие автомобили наиболее популярны?

Четверг, 27 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: какие автомобили наиболее популярны?

Больше всего продавалось автомобилей марок Peugeot, Mercedes-Benz и Renault, однако продажи дорогих автомобилей также переживают бум.

По сравнению с 2021 годом в Португалии наибольший процентный рост показали такие марки, как Cupra (278,3%), Maserati (210,5%) и AlfaRomeo (177,6%).

Общее количество автомобилей каждой марки, зарегистрированных в течение года, составило Cupra (1218) единиц, Maserati (59) и Alfa Romeo (186).

Если рассматривать только сентябрь, то Maserati продемонстрировала впечатляющие показатели в Португалии: было продано 11 автомобилей, что представляет собой увеличение на 450% по сравнению с предыдущим годом.

Cupra также зарегистрировала рост продаж более чем на 400% по сравнению с прошлым годом, в то время как Fiat с 1002 автомобилями вырос на 296% по сравнению с сентябрем 2021 года.

Из марок, продавших больше всего автомобилей, только Peugeot преодолел барьер в 10 000 единиц. Французская марка продала 12 718 автомобилей, опередив Mercedes-Benz (8639) и Renault (8221).

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