Португалия: какие документы действительно нужны водителю

В случае несоблюдения условий взимается штраф, напоминает командование через Facebook.

Всякий раз, когда автомобиль движется по дороге общего пользования, его водитель должен иметь при себе три документа: удостоверение личности, водительские права и страховое свидетельство.

В случае автомобиля, мотоцикла, трехколесного велосипеда, квадроцикла, мопеда, сельскохозяйственного или лесного трактора или прицепа водитель также должен иметь при себе документ на транспортное средство, запись о праве собственности или аналогичный документ и лист периодического техосмотра транспортного средства, если это необходимо в соответствии с законодательством.

При несоблюдении этих требований водитель будет оштрафован на сумму от 60 до 300 евро. Если же он представит недостающие документы в течение восьми дней, сумма штрафа уменьшится вдвое.

Велосипедисты и водители гужевого транспорта также имеют обязанности как участники дорожного движения и должны взять в дорогу официальный документ, удостоверяющий личность. Несоблюдение этого положения влечет штраф от 30 до 150 евро.