Португалия: какие документы обязаны быть на стекле автомобиля?

Среда, 14 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: какие документы обязаны быть на стекле автомобиля?

Национальная гвардия напоминает водителям о правилах дорожного движения.

Guarda Nacional Republicana (GNR) напомнила на своей странице в Facebook, что единственный документ, который обязательно нужно размещать на лобовом стекле вашего автомобиля, это марка страхования гражданской ответственности.

Согласно публикации GNR, этот документ должен быть обязательно прикреплен внутри транспортного средства или в нижнем углу, или вверху справа на лобовом стекле.

Если лобового стекла нет, марка крепится в другом хорошо видимом месте.

 

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