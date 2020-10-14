Португалия: какие документы обязаны быть на стекле автомобиля?
Национальная гвардия напоминает водителям о правилах дорожного движения.
Guarda Nacional Republicana (GNR) напомнила на своей странице в Facebook, что единственный документ, который обязательно нужно размещать на лобовом стекле вашего автомобиля, это марка страхования гражданской ответственности.
Согласно публикации GNR, этот документ должен быть обязательно прикреплен внутри транспортного средства или в нижнем углу, или вверху справа на лобовом стекле.
Если лобового стекла нет, марка крепится в другом хорошо видимом месте.