Португалия: какие документы с истекшим сроком действия – действительны

Данный документ устанавливает «исключительные и временные меры в отношении эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом - Covid-19».

В свою очередь, согласно Декрету-закону n.º 87-A/2020 от 15 октября, опубликованному в Diário da República и вступившему в силу 16 октября с.г., статья 16 Декрета-закона n.º 10-A/2020 от 13 марта принимает следующую редакцию:

Действительность документов с истекшим сроком действия

1 – Невзирая на положения следующего пункта, государственные органы принимают для всех законных целей предъявление документов, подлежащих обновлению, срок действия которых истекает начиная с даты вступления в силу настоящего Декрета-закона (14 марта. – Прим.) или в течение 15 (рабочих. – Прим.) дней, непосредственно предшествующих этой дате.

2 – Удостоверение гражданина (cartão de cidadão, CC), свидетельства и сертификаты, выданные службами регистрации и гражданской идентификации, водительские права, документы и визы, связанные с пребыванием на территории страны, а также лицензии и разрешения, срок действия которых истекает начиная с даты вступления в силу настоящего Декрета-закона (14 марта. – Прим.) или в течение 15 (рабочих. – Прим.) дней, непосредственно предшествующих этой дате, принимаются - на тех же условиях - до 31 марта 2021 года.

3 - Документы, упомянутые в предыдущих пунктах, продолжат приниматься на тех же условиях после 31 марта 2021 г. при условии, что их обладатель представит подтверждение, что он уже записался на соответствующее продление».

Отметим, что указанные выше просроченные «документы и визы, связанные с пребыванием на территории страны», действительны ТОЛЬКО на территории Португалии.

Напомним, что с тех пор, как новый коронавирус охватил и Португалию, правительство последовательно продлевало прием документов с истекшим сроком действия. Так, в рамках Декрета-закона № 22/2020 от 16 мая CC и другие вышеуказанные документы, срок действия которых истек начиная с 24 февраля 2020 г., признавались действительными для всех законных целей вплоть до 30 октября 2020 г., а также после 30 октября 2020 г., если их обладатель представит подтверждение, что он уже записался на соответствующее продление (неважно на какую дату, возможно, через несколько месяцев). Теперь срок действия продлен, соответственно, до 31 марта 2021 г. и, при наличии записи на обновление, на период после 31 марта 2021 года.

Новый способ

Ввиду пандемии Covid-19 государственные службы столкнулись с рядом ограничений, в частности, в работе инстанций, занимающихся обновлением официальных документов. Так, из-за периода изоляции численность сотрудников Института регистраций и нотариата (IRN), обслуживающих население при личном обращении, сократилась наполовину, до 1.100 человек, что усугубило проблемы, связанные, в частности, с процессом обновления СС. На конец сентября насчитывалось около 350 тысяч СС к выдаче.

Пытаясь исправить ситуацию, 25 сентября с.г. IRN опубликовал информацию, согласно которой готовые CC будут выдавать новым способом: через почту CTT, с доставкой на дом заказным письмом. Этот тип доставки распространяется на граждан, проживающих на территории страны, в возрасте 18 лет и старше, которые запросили обновление и не имели записи для получения документа лично в какой-либо инстанции до 31 октября.

Данным гражданам будет высылаться SMS/электронное письмо от IRN, информирующее о доставке СС на их домашний адрес. Из соображений безопасности во время доставки СС должным образом аккредитованный работник CTT попросит гражданина предъявить официальный документ с фотографией (например, СС с истекшим сроком действия, паспорт или водительские права). Если во время доставки вас не будет дома, то можно затем забрать свое СС в отделении CTT, указанном в уведомлении о доставке, оставленном в почтовом ящике.

Отмечается, что СС активируется службами юстиции в течение 48 часов после доставки, и с этого момента оно действительно для всех целей идентификации.

Согласно данным, предоставленным министром юстиции Франсишкой Ван Дунем, с 1 января по сентябрь 2020 г. было запрошено 1,6 миллиона СС, при этом 1,2 миллиона из них – при личном обращении (в частности, 54 тысячи были запрошены через «Espaços de Сidadão», которые теперь вправе и выдавать готовые документы – это еще одно новшество); 118 тысяч СС были продлены онлайн, а 166 граждан продлили СС в ответ на SMS.

Когда нужно обновлять

Согласно информации, опубликованной на Портале государственных услуг, CC должен быть обновлен в пяти случаях: по истечении срока действия (максимум за 6 месяцев до истечения срока действия); в случае изменения личных данных, отображаемых на карте (фото, фамилия, имя, пол, подпись, сведения о родителях, гражданство); при утере, уничтожении, краже документа; в случае повреждения чипа; когда PIN-коды утеряны или забыты.

В период до пандемии обновить СС лично можно было в пяти местах: в отделениях IRN; в сети «Espaços de Cidadão», где имеется услуга продления CC; в Lojas do Cidadão; в Lojas RIAC на Азорских островах; и в консульских учреждениях Португалии, если вы не находитесь в стране.

С начала пандемии персональное обслуживание без предварительной записи доступно только для временных СС и запрашиваемых как крайне срочные. В остальных случаях чтобы обновить документ, удостоверяющий личность, нужно записаться на прием.

Если вам 25 лет или больше, вы можете запросить продление CC в режиме онлайн (в случае утери или кражи документа его необходимо заранее аннулировать). Для этого нужно пройти аутентификацию на Портале государственных услуг с помощью PIN-кода цифрового мобильного ключа и заполнить формуляр. Заключительным шагом будет запись в инстанцию для получения СС, которое может быть осуществлено только владельцем документа, лично.