Португалия: какие имена самые популярные в этом году?

Пятница, 24 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: какие имена самые популярные в этом году?

Конечно, Мария и Франсишку!

Откройте для себя 5 самых популярных имен для детей, родившихся в Португалии в 2021 году.

Конец года - время качелей, и, конечно же, всегда любопытно узнать, какие имена родители детей, рожденных в Португалии, выбирали чаще всего в этом 2021 году.

Мария «побеждает» среди девочек, Франциско - «победитель» среди мальчиков.

Имена повторяются, то есть они тоже были самыми популярными в 2020 году.

В Португалии родились в 2021 году 4599 Марий. Второе по популярности имя для девочек - Леонор (1157), за ней следуют Матильда (1126), Алиса (1025) и Каролина (906).

Среди мальчиков было 1433 Франциско. В пятерку лидеров также входят Жоао (1269), Дуарте (1175), Афонсу (1132) и Томаш (1 128).

Что интересно, в этом году было 15 мальчиков, которых, как и президента республики, звали Марсело. Также родился Эдер - имя футболиста, забившего гол, который принес Португалии победу в финале Евро-2016, - и Джорджина - в честь девушки Криштиану Роналду.

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