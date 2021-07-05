Португалия: какие отели самые дорогие?

Семь ночей в августе стоят почти 5000 евро, а на 2022 год - более 11000. Несмотря на колебания цен, сайт eco.sapo.pt изучил предложения, чтобы найти десять самых дорогих отелей в Португалии.

Сайт собрал данные, в какую сумму обойдется отправиться в отпуск в первую неделю августа (дни с 1 по 8) за пять недель до мероприятия на одной из наиболее часто используемых платформ для бронирования отелей - Booking.

Цены, которые постоянно меняются, варьируются от почти 5000 евро до более чем 3700 евро, но в этих отелях вы можете максимально использовать свое время, включая все необходимое, бассейн, спа, пятизвездочный сервис и другие удобства.

Обратите внимание, что некоторые отели уже полностью забронированы на эту неделю года.

Среди 10 самых дорогих отелей страны пять находятся в Алгарве, а подиум возглавляет отель Palmares Beach House в Лагуше, стоимость составляет 4966 евро за семь ночей, что дает в среднем около 709 евро за ночь. Отель является частью курорта Palmares, который включает в себя поле для гольфа, апартаменты и различные удобства.

На втором месте находится отель Farol в Кашкайше, который будет стоить 4928 евро (704 евро за ночь) за семь ночей. Отель принадлежит группе Design Hotels и представляет собой отреставрированный особняк 19 века, ранее принадлежавший графу Кабралу.

Замыкает подиум отель с видом на Дору в Ламего: Six Senses по цене 4900 евро (700 евро за ночь).

На четвертой и пятой позиции находятся еще два отеля Алгарве: Bela Vista Hotel & Spa в Портимао и Salgados Palm Village в Албуфейре, которые стоят 4830 и 4596 евро (в сутки 690 и 657) соответственно.

Полный список выглядит следующим образом.

1. Palmares Beach House Hotel, Lagos

2. Farol Hotel, Cascais

3. Six Senses Douro Valley, Lamego

4. Bela Vista Hotel & Spa, Portimão

5. Salgados Palm Village, Albufeira

6. Douro Royal Valley, Baião

7. Vila Monte Farm House, Olhão

8. Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort, Albufeira

9. Herdade da Malhadinha Nova, Beja

10. Pena Park Hotel, Ribeira de Pena