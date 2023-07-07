Португалия: какие правила на пляжах?

Использование звукового оборудования и деятельность, создающая шум, которая, по условиям закона, может вызвать дискомфорт, может привести к штрафам на различные суммы - от 200 евро до 36 000 евро.

Однако существует множество других правил, которые необходимо соблюдать, находясь на пляже в Португалии.

Некоторые из запрещенных видов деятельности перечислены ниже:

- игры с мячом или подобные им вне мест, отведенных для этих целей;

- разбивать палатки вне кемпингов;

- рыбалка, в зонах купания между восходом и закатом солнца;

- серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг и другие виды спорта, которые могут представлять опасность для физической целостности купающихся, в зонах, предназначенных для купания;

- осуществление деятельности, способной изменить его структуру;

- использование звукового оборудования и развитие деятельности, создающей шум, которая, согласно условиям закона, может вызвать дискомфорт;

- осуществление любых действий или мероприятий, которые ставят под угрозу общественное использование пляжей, за исключением тех, которые необходимы по соображениям экологии или безопасности;

- осуществление любых действий или мероприятий, которые могут поставить под угрозу безопасность или здоровье купальщиков или биофизическую целостность места, а именно уничтожение растительности и дюн;

- сбор геологического материала, видов животных, растительности и археологических останков, за исключением случаев, когда это связано с надлежащим образом разрешенной научной деятельностью;

- движение и доступ к берегу и стоянка судов и морских средств для отдыха и спорта вне определенных пространств-каналов и демаркированных зон;

- передвижение лодок, морских скутеров и гидроциклов в зонах, определенных для других целей;

- пролет воздушных судов с двигателем на высоте менее 1000 футов, за исключением воздушных судов, предназначенных для наблюдения и спасательных операций и других воздушных средств для спорта и отдыха, вне разрешенных каналов пересечения.

Существуют также запрещенные виды «экономической деятельности»:

- деятельность с экономическими целями по сбору растений и моллюсков вне установленных мест и сезонных периодов;

- осуществление уличной торговли без предварительного лицензирования;

- рекламная деятельность без предварительного лицензирования и за пределами разграниченных территорий.

Другие запрещения:

- движение и парковка в запрещенных зонах;

- движение и парковка автотранспортных средств вне установленных подъездных путей и за пределами установленных границ парков и парковок, за исключением транспортных средств, связанных с профилактикой, спасением, обслуживанием и других разрешенных транспортных средств;

- движение и постоянное пребывание животных вне разрешенных зон, за исключением обученных собак-помощников или находящихся на стадии обучения, должным образом сертифицированных, для сопровождения, руководства и оказания помощи людям с ограниченными возможностями;

- несоблюдение установленных информационных знаков, таких как флаги, указатели, буйки и указания спасателей относительно ситуаций, которые могут угрожать безопасности третьих лиц;

- выброс или оставление любого мусора, стеклянных предметов или других материалов вне надлежащих емкостей;

- разведение костров.