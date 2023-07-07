Португалия: какие правила на пляжах?
На этой неделе было объявлено о запрете громкой музыки на пляжах. Какие еще правила нужно соблюдать на пляжах Португалии?
Использование звукового оборудования и деятельность, создающая шум, которая, по условиям закона, может вызвать дискомфорт, может привести к штрафам на различные суммы - от 200 евро до 36 000 евро.
Однако существует множество других правил, которые необходимо соблюдать, находясь на пляже в Португалии.
Некоторые из запрещенных видов деятельности перечислены ниже:
- игры с мячом или подобные им вне мест, отведенных для этих целей;
- разбивать палатки вне кемпингов;
- рыбалка, в зонах купания между восходом и закатом солнца;
- серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг и другие виды спорта, которые могут представлять опасность для физической целостности купающихся, в зонах, предназначенных для купания;
- осуществление деятельности, способной изменить его структуру;
- использование звукового оборудования и развитие деятельности, создающей шум, которая, согласно условиям закона, может вызвать дискомфорт;
- осуществление любых действий или мероприятий, которые ставят под угрозу общественное использование пляжей, за исключением тех, которые необходимы по соображениям экологии или безопасности;
- осуществление любых действий или мероприятий, которые могут поставить под угрозу безопасность или здоровье купальщиков или биофизическую целостность места, а именно уничтожение растительности и дюн;
- сбор геологического материала, видов животных, растительности и археологических останков, за исключением случаев, когда это связано с надлежащим образом разрешенной научной деятельностью;
- движение и доступ к берегу и стоянка судов и морских средств для отдыха и спорта вне определенных пространств-каналов и демаркированных зон;
- передвижение лодок, морских скутеров и гидроциклов в зонах, определенных для других целей;
- пролет воздушных судов с двигателем на высоте менее 1000 футов, за исключением воздушных судов, предназначенных для наблюдения и спасательных операций и других воздушных средств для спорта и отдыха, вне разрешенных каналов пересечения.
Существуют также запрещенные виды «экономической деятельности»:
- деятельность с экономическими целями по сбору растений и моллюсков вне установленных мест и сезонных периодов;
- осуществление уличной торговли без предварительного лицензирования;
- рекламная деятельность без предварительного лицензирования и за пределами разграниченных территорий.
Другие запрещения:
- движение и парковка в запрещенных зонах;
- движение и парковка автотранспортных средств вне установленных подъездных путей и за пределами установленных границ парков и парковок, за исключением транспортных средств, связанных с профилактикой, спасением, обслуживанием и других разрешенных транспортных средств;
- движение и постоянное пребывание животных вне разрешенных зон, за исключением обученных собак-помощников или находящихся на стадии обучения, должным образом сертифицированных, для сопровождения, руководства и оказания помощи людям с ограниченными возможностями;
- несоблюдение установленных информационных знаков, таких как флаги, указатели, буйки и указания спасателей относительно ситуаций, которые могут угрожать безопасности третьих лиц;
- выброс или оставление любого мусора, стеклянных предметов или других материалов вне надлежащих емкостей;
- разведение костров.