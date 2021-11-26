Португалия: какие правила по борьбе с пандемией возвращаются?
С 1 декабря 2021 года страна возвращается к режиму чрезвычайной ситуации.
В последние дни масштабы пандемии ухудшаются, и правительство решило принять некоторые меры для сдерживания распространения коронавируса.
Маска снова является обязательной в закрытых помещениях, необходимость предъявления цифровых сертификатов также возвращается для входа в рестораны и отели.
Тесты будут обязательными даже для тех, кто прошел вакцинацию, для таких видов деятельности, как посещение домов престарелых и посещение ночных клубов.
Новые меры, объявленные премьер-министром в четверг, вступят в силу 1 декабря, когда страна окажется в состоянии бедствия. Смотрите список того, что меняется:
- снова рекомендуется удаленная работа, а также регулярное тестирование;
- маску обязательно использовать в закрытых помещениях и во всех местах, не исключенных Главным управлением здравоохранения;
- цифровой сертификат является обязательным для доступа к: рестораны; туристические заведения; местное размещение, мероприятия с размеченными местами и спортивными залами;
- тест является обязательным, даже для тех, кто вакцинирован, при доступе: посещения на дому; посещение стационаров; в медицинских учреждениях; крупные мероприятия без размеченных мест или на импровизированных площадках и спортивных объектах; клубы и бары.
- кроме того, отрицательный результат теста также является обязательным для всех рейсов, прибывающих в Португалию.
Также вводятся специальные меры в первую неделю января (со 2 по 9 января 2022 года), чтобы попытаться сдержать влияние празднования Рождества и Нового года:
- обязательная работа на дому ;
- возвращение со школьных каникул будет отложено до 10 января (задержка, которая будет компенсирована во время карнавала и пасхальных праздников);
- закрытие клубов.