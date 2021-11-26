Португалия: какие правила по борьбе с пандемией возвращаются?

В последние дни масштабы пандемии ухудшаются, и правительство решило принять некоторые меры для сдерживания распространения коронавируса.

Маска снова является обязательной в закрытых помещениях, необходимость предъявления цифровых сертификатов также возвращается для входа в рестораны и отели.

Тесты будут обязательными даже для тех, кто прошел вакцинацию, для таких видов деятельности, как посещение домов престарелых и посещение ночных клубов.

Новые меры, объявленные премьер-министром в четверг, вступят в силу 1 декабря, когда страна окажется в состоянии бедствия. Смотрите список того, что меняется:

- снова рекомендуется удаленная работа, а также регулярное тестирование;

- маску обязательно использовать в закрытых помещениях и во всех местах, не исключенных Главным управлением здравоохранения;

- цифровой сертификат является обязательным для доступа к: рестораны; туристические заведения; местное размещение, мероприятия с размеченными местами и спортивными залами;

- тест является обязательным, даже для тех, кто вакцинирован, при доступе: посещения на дому; посещение стационаров; в медицинских учреждениях; крупные мероприятия без размеченных мест или на импровизированных площадках и спортивных объектах; клубы и бары.

- кроме того, отрицательный результат теста также является обязательным для всех рейсов, прибывающих в Португалию.

Также вводятся специальные меры в первую неделю января (со 2 по 9 января 2022 года), чтобы попытаться сдержать влияние празднования Рождества и Нового года:

- обязательная работа на дому ;

- возвращение со школьных каникул будет отложено до 10 января (задержка, которая будет компенсирована во время карнавала и пасхальных праздников);

- закрытие клубов.