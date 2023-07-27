Португалия: какие продукты питания подорожали больше всего?

Четверг, 27 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: какие продукты питания подорожали больше всего?

Цены на продовольственную корзину, состоящую из 63 продуктов, отслеживаемых DECO Proteste, выросли после трех недель снижения подряд.

За неделю хек и лосось подорожали более чем на один евро за килограмм, согласно данным мониторинга цен, проведенного компанией DECO Proteste.

«В период с 12 по 19 июля цены на свежий хек и лосось выросли более чем на один евро. Эти повышения способствовали новому глобальному росту цен на продуктовую корзину, которая 19 июля стоила 215,71 евро», - поясняет организация по защите прав потребителей.

В период с 12 по 19 июля больше всего подорожали такие продукты, как свежий хек, жидкий йогурт, цельное зерно, хлеб без корочки и лосось.

«Например, 19 июля килограмм свежего хека стоил 8,62 евро, что на 1,57 евро больше, чем за восемь дней до этого», - отмечают исследователи рынка.

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