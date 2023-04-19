Португалия: какие профессии самые востребованные?

Программисты, кассиры и другие работники, связанные с продажами, и системные аналитики. Это три самые востребованные работодателями профессии в 2022 году.

Фонд Жозе Невеша (FJN) создал путеводитель «Пособие для родителей и детей: как выбрать направление обучения в средней школе», который помогает родителям и детям в осознанном выборе областей обучения после получения базового образования.

«Поступление в среднюю школу можно рассматривать как решающий момент в академической карьере молодых португальцев. Получение наилучшей информации о существующих вариантах имеет важное значение для осознанного выбора», - считает Карлуш Оливейра, исполнительный президент Фонда Жозе Невеша.

Таким образом, данные FJN дают представление о профессиях, наиболее востребованных работодателями в 2022 году, что может помочь в принятии решения.

Четвертая позиция, на которую в прошлом году был зарегистрирован наибольший спрос, согласно данным FJN - официант и бармен. Спрос на этих специалистов за год поднялся на семь строчек в рейтинге.

Также значительно увеличились офисные работники, секретари и операторы обработки данных, которые перешли с 10 места в 2021 году на 5 место в 2022 году.

Вторую половину Топ-10 составляют специалисты по поддержке пользователей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), специалисты по кадрам, инженеры-биомедики, морские спасатели и эксперты по безопасности.

Информация, предоставленная Фондом Жозе Невеша, является частью Руководства, целью которого является помощь студентам в осознанном выборе области обучения, которой они намерены следовать.