Португалия: какие расходы могут вычесть арендодатели

Если вы сдаете в аренду дом или квартиру, вы можете вычесть ряд расходов из

получаемой арендной платы, но только если они должным образом подтверждены.

К примеру:

· взносы в кондоминиум;

· Муниципальный налог на недвижимость (IMI);

· муниципальные налоги (водоотведение, канализация и др.);

· работы по техническому обслуживанию и ремонту;

· наружная и внутренняя покраска;

· расходы на уборку и консьержей;

· электроэнергия и обслуживание лифтов;

· электроэнергия для освещения, отопления или центрального кондиционирования воздуха.



Арендодатель также может вычесть те расходы, которые были понесены и уплачены за два года

до начала аренды, относящиеся к работам по консервации и техническому обслуживанию здания,

при условии, что имущество не использовалось для каких-либо иных целей, помимо аренды.