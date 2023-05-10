Португалия: какие расходы могут вычесть арендодатели
Если вы сдаете в аренду дом или квартиру, вы можете вычесть ряд расходов.
Если вы сдаете в аренду дом или квартиру, вы можете вычесть ряд расходов из
получаемой арендной платы, но только если они должным образом подтверждены.
К примеру:
· взносы в кондоминиум;
· Муниципальный налог на недвижимость (IMI);
· муниципальные налоги (водоотведение, канализация и др.);
· работы по техническому обслуживанию и ремонту;
· наружная и внутренняя покраска;
· расходы на уборку и консьержей;
· электроэнергия и обслуживание лифтов;
· электроэнергия для освещения, отопления или центрального кондиционирования воздуха.
Арендодатель также может вычесть те расходы, которые были понесены и уплачены за два года
до начала аренды, относящиеся к работам по консервации и техническому обслуживанию здания,
при условии, что имущество не использовалось для каких-либо иных целей, помимо аренды.