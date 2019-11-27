Португалия: какие скидки предлагают магазины в «черную пятницу»
Крупнейшие бренды одежды анонсируют скидки до 90%.
На этой неделе жители Португалии готовятся закупаться обновками и подарками к рождеству в торговых центрах и интернет-магазинах. В эту пятницу, 29 ноября, стартует так называемая «черная пятница».
«Черная пятница» приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения. В Португалии скидки в отдельных магазинах появляются еще за неделю до дня распродаж, в течение так называемой «черной недели». В большинстве магазинов скидки действуют 4 дня, с 29 ноября по 2 декабря.
По данным статистики, в первую очередь жители Португалии спешат закупиться одеждой и обувью, косметикой, техникой и рождественскими подарками. Португальская газета Jornal Economico узнала какие скидки в этом году предлагают крупнейшие бренды одежды.
Zara, Stradivarius, Bershka, Pull and Bear
Предложат скидки от 30 до 50% на одежду и аксессуары, а также 20% на обувь.
Salsa
Покупатели получат скидки до 20%, распродажи в магазине пройдут также 30 ноября и 1 декабря.
El Corte Inglês
Торговый центр анонсировал скидки до 70% на различные предметы одежды.
Women’s Secret
В магазине женского белья обещают скидки до 25%.
Mr. Blue
Мужские костюмы и аксессуары можно будет приобрести со скидкой до 20% .
Sacoor
Португальский бренд одежды предложит скидки до 60% на все товары.
Springfield
Скидки до 25%.
Cortefiel
Любители этого испанского бренда одежды смогут приобрести товары со скидкой до 50% в течение «чёрной недели».
Sportzone
Скидки до 50% на все товары.
Showroom Privé
Онлайн-магазин одежды предложить скидки в течение «чёрной недели» до 70%.
Farfetch
Португальский онлайн-магазин одежды от кутюр предлагает скидки до 90%.
Pepe Jeans
Британский бренд одежды анонсирует снижение цен на 30%.
Decenio
В течение «черной недели» скидки до 30%.
Natura
Магазин женской одежды гарантирует скидки до 50%.
Adidas
Обувь этой марки вы сможете приобрести в чёрную пятницу со скидкой до 65%.
DiVERGE
С пятницы до 2 декабря португальский бренд обуви предложит скидки до 40%.