Португалия: какие скидки предлагают магазины в «черную пятницу»

Среда, 27 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: какие скидки предлагают магазины в «черную пятницу»

Крупнейшие бренды одежды анонсируют скидки до 90%.

На этой неделе жители Португалии готовятся закупаться обновками и подарками к рождеству в торговых центрах и интернет-магазинах. В эту пятницу, 29 ноября, стартует так называемая «черная пятница».

«Черная пятница» приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения. В Португалии скидки в отдельных магазинах появляются еще за неделю до дня распродаж, в течение так называемой «черной недели». В большинстве магазинов скидки действуют 4 дня, с 29 ноября по 2 декабря.

По данным статистики, в первую очередь жители Португалии спешат закупиться одеждой и обувью, косметикой, техникой и рождественскими подарками. Португальская газета Jornal Economico узнала какие скидки в этом году предлагают крупнейшие бренды одежды.

Zara, Stradivarius, Bershka, Pull and Bear
Предложат скидки от 30 до 50% на одежду и аксессуары, а также 20% на обувь.

Salsa
Покупатели получат скидки до 20%, распродажи в магазине пройдут также 30 ноября и 1 декабря.

El Corte Inglês
Торговый центр анонсировал скидки до 70% на различные предметы одежды.

Women’s Secret
В магазине женского белья обещают скидки до 25%.

Mr. Blue
Мужские костюмы и аксессуары можно будет приобрести со скидкой до 20% .

Sacoor
Португальский бренд одежды предложит скидки до 60% на все товары.

Springfield
Скидки до 25%.

Cortefiel
Любители этого испанского бренда одежды смогут приобрести товары со скидкой до 50% в течение «чёрной недели».

Sportzone
Скидки до 50% на все товары.

Showroom Privé
Онлайн-магазин одежды предложить скидки в течение «чёрной недели» до 70%.

Farfetch
Португальский онлайн-магазин одежды от кутюр предлагает скидки до 90%.

Pepe Jeans
Британский бренд одежды анонсирует снижение цен на 30%.

Decenio
В течение «черной недели» скидки до 30%.

Natura
Магазин женской одежды гарантирует скидки до 50%.

Adidas
Обувь этой марки вы сможете приобрести в чёрную пятницу со скидкой до 65%.

DiVERGE
С пятницы до 2 декабря португальский бренд обуви предложит скидки до 40%.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)