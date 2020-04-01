Португалия: какие учреждения будут работать во время эпидемии
Постановление правительства об ограничениях вступило в силу 22 марта.
В рамках режима чрезвычайного положения действует постановление правительства об ограничениях и правилах на время эпидемии. Документ вступил в силу 22 марта. По закону, во время режима ЧП имеют право работать следующие заведения и учреждения:
- Минимаркеты и супермаркеты;
- Магазины фруктов и рыбы, мясные лавки, пекарни;
- Заведения, предлагающие готовые блюда на вынос;
- Компании, предоставляющие медицинские услуги и учреждения социальной поддержки;
- Аптеки;
- Магазины ортопедической продукции;
- Салоны оптики;
- Магазины косметических и гигиенических товаров;
- Магазины с диетической продукцией;
- Учреждения, осуществляющие коммунальные услуги и ремонт;
- Магазины с канцелярскими товарами и табачными изделиями;
- Ветеринарные клиники;
- Зоомагазины;
- Магазины с цветами и удобрениями;
- Химчистки;
- Магазины хозяйственных товаров;
- АЗС;
- Магазины по продаже и ремонту бытовой и компьютерной техники;
- Финансовые учреждения и страховые компании;
- Похоронные компании;
- Компании, предоставляющие курьерские услуги;
- Компании, предлагающие услуги дератизации.
Напомним, что гражданам разрешено перемещаться по дорогам общественного пользования по следующему ряду причин:
- С целью приобретения товаров и услуг;
- С целью похода на работу, а также с целью поиска работы;
- По необходимости получения медицинской помощи для себя или оказанию медицинской помощи другим;
- В случае необходимости избежать бытового насилия или другого риска насилия;
- По причине оказания помощи инвалидам, детям или иждивенцам;
- В случае сопровождения несовершеннолетних.