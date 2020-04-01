Португалия: какие учреждения будут работать во время эпидемии

В рамках режима чрезвычайного положения действует постановление правительства об ограничениях и правилах на время эпидемии. Документ вступил в силу 22 марта. По закону, во время режима ЧП имеют право работать следующие заведения и учреждения:





Минимаркеты и супермаркеты;

Магазины фруктов и рыбы, мясные лавки, пекарни;

Заведения, предлагающие готовые блюда на вынос;

Компании, предоставляющие медицинские услуги и учреждения социальной поддержки;

Аптеки;

Магазины ортопедической продукции;

Салоны оптики;

Магазины косметических и гигиенических товаров;

Магазины с диетической продукцией;

Учреждения, осуществляющие коммунальные услуги и ремонт;

Магазины с канцелярскими товарами и табачными изделиями;

Ветеринарные клиники;

Зоомагазины;

Магазины с цветами и удобрениями;

Химчистки;

Магазины хозяйственных товаров;

АЗС;

Магазины по продаже и ремонту бытовой и компьютерной техники;

Финансовые учреждения и страховые компании;

Похоронные компании;

Компании, предоставляющие курьерские услуги;

Компании, предлагающие услуги дератизации.



Напомним, что гражданам разрешено перемещаться по дорогам общественного пользования по следующему ряду причин:



