Португалия: какие учреждения будут работать во время эпидемии

Среда, 01 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: какие учреждения будут работать во время эпидемии

Постановление правительства об ограничениях вступило в силу 22 марта.

В рамках режима чрезвычайного положения действует постановление правительства об ограничениях и правилах на время эпидемии. Документ вступил в силу 22 марта. По закону, во время режима ЧП имеют право работать следующие заведения и учреждения:

  • Минимаркеты и супермаркеты;
  • Магазины фруктов и рыбы, мясные лавки, пекарни;
  • Заведения, предлагающие готовые блюда на вынос;
  • Компании, предоставляющие медицинские услуги и учреждения социальной поддержки;
  • Аптеки;
  • Магазины ортопедической продукции;
  • Салоны оптики;
  • Магазины косметических и гигиенических товаров;
  • Магазины с диетической продукцией;
  • Учреждения, осуществляющие коммунальные услуги и ремонт;
  • Магазины с канцелярскими товарами и табачными изделиями;
  • Ветеринарные клиники;
  • Зоомагазины;
  • Магазины с цветами и удобрениями;
  • Химчистки;
  • Магазины хозяйственных товаров;
  • АЗС;
  • Магазины по продаже и ремонту бытовой и компьютерной техники;
  • Финансовые учреждения и страховые компании;
  • Похоронные компании;
  • Компании, предоставляющие курьерские услуги;
  • Компании, предлагающие услуги дератизации.


Напомним, что гражданам разрешено перемещаться по дорогам общественного пользования по следующему ряду причин:

  • С целью приобретения товаров и услуг;
  • С целью похода на работу, а также с целью поиска работы;
  • По необходимости получения медицинской помощи для себя или оказанию медицинской помощи другим;
  • В случае необходимости избежать бытового насилия или другого риска насилия;
  • По причине оказания помощи инвалидам, детям или иждивенцам;
  • В случае сопровождения несовершеннолетних.

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