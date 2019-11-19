Португалия: какими будут цены на проезд в Лиссабоне в 2020 году

Цены на проезд в общественном транспорте в столице останутся прежними. Однако, это касается только проездных. Как сообщил лиссабонский метрополитен, фиксированная стоимость «пассов» является частью специальной программы «Поощрение использования общественного транспорта».



«В столице принято решение оставить цены на прежнем уровне. Несмотря на то, что согласно расчетам Управления по транспорту (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes) цены должны были вырасти на 0,38%», - говорится в сообщении представителей столичной подземки.



Однако, в Управлении не исключают, что цены на «разовые» поездки все-таки вырастут, это произойдет в «установленных законом пределах».



Напомним, с 1 апреля были введены два новых вида проездных - Navegante Metropolitan, который позволяет пользоваться всеми видами транспорта в пределах большого Лиссабона за 40 евро в месяц, а также Navegante, который позволяет пользоваться общественным транспортом в пределах муниципалитета, например, Lisboa, Sintra или Vila Franca. Стоимость такого «пасса» - 30 евро. Также в продажу поступили семейные проездные Navegante Familia, с максимальной стоимостью

80 евро, а также проездные Navegante +65 для пожилых людей стоимостью 20 евро.