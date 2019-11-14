Португалия: какими будут цены за платные дороги в 2020 году

Цены за проезд по платным автострадам в следующем году останутся на прежнем уровне. Такие выводы делают португальские СМИ на основании данных по инфляции, опубликованных Национальным институтом статистики (Instituto Nacional de Estatística).



Дело в том, что цены на платные дороги в стране зависят от индекса потребительских цен и показателей инфляции, которая в этом году составила -0,1%. В 2019 году Португалия оказалась в списке стран с минимальной годовой инфляцией на ряду с Грецией и Испанией. В целом инфляция в Еврозоне осталась вдвое ниже целевого уровня Европейского центрального банка.



Таким образом, цены впервые за 4 года останутся прежними. Напомним, несколько лет подряд цены на платные дороги росли. Так, в прошлом году рост цен составил 0,98%. Окончательные предложения по ценам комиссионеры платных дорог должны представить правительству в эту пятницу.