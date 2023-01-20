Португалия: какими будут тенденции в сфере недвижимости?

По оценкам экспертов 2022 год был очень динамичным для рынка недвижимости Португалии. Обновление фонда недвижимости и привлечение иностранных инвестиций — тенденции, которые будут заметны в 2023 году.

Для восстановления объектов недвижимости у покупателей есть две основные мотивации: экономическая и экологическая. Как правило, приобретать дома под реновацию финансово выгодно - объекты недвижимости, требующие ремонта, можно приобрести по низкой стоимости. Этот вид бизнеса интересен для инвесторов, которые выставляют на продажу отремонтированные объекты недвижимости по высокой стоимости. Что касается окружающей среды, то после восстановления здания становятся более энергоэффективными, что сокращает количество выбросов.

Вторая тенденция, которая намечается в 2023 году, это увеличение иностранных инвестиций. Португалия находится в удачном географическом положении, вдали от всевозможных конфликтов, и продолжает оставаться хорошим местом для тех, кто хочет жить в Европе, в безопасной стране с теплым климатом, красивыми пейзажами и хорошим качеством жизни. В последнее время возросло число покупателей недвижимости в Португалии среди граждан США, и эта тенденция, по мнению экспертов, продолжится.

Третьим трендом будет непредсказуемость. Последние несколько лет показали, что есть непредвиденные факторы, например, действия крупных европейских экономик, и связанные с этим решения Центрального Европейского банка. Это может существенно повлиять на то, как пройдет этот год.

Что касается стоимости, то инвестиционный ресурс Global Property Guide фиксировал среднюю цену жилья в Португалии на уровне 3830€/м² на конец 2022 года. В общем рейтинге фактической стоимости квартир и домов Португалия находилась на 19 месте среди 37 стран Европы в минувшем году.

"Согласно данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жильё в годовом исчислении выросли на 6,8% в еврозоне и на 7,4% в Европейском союзе. В Португалии был зафиксирован рост выше среднего — 13,1%. Самый высокий рост цен зафиксирован в Эстонии (24,2%), Венгрии (21%) и Литве (19,3%). Минимальные показатели у Дании (-2,4%), Швеции (1,1%) и Финляндии (1,3%)".