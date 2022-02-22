Португалия: Каминью-де-Сантьягу получит финансовую поддержку

Восстановление исторического и культурного наследия является основной целью этих инвестиций, которые охватят 138 километров знаменитого на весь мир пешеходного маршрута.

Это уже второй финансовый сертификат, выданный португальскому маршруту в Сантьяго-де-Компостела.

Президент Turismo Norte e Porto Луиш Педру Мартинш подчеркнул желание «объединить Каминью-де-Сантьягу с другими туристическими продуктами», такими как историческое наследие, гастрономия, вина и природа.

Деньги пойдут на развитие маршрута за счет улучшения указателей и приема паломников.

Луис Педро Мартинс подчеркивает высокие ожидания роста туризма после потерь, вызванных пандемией.

Сертификация и финансирование являются результатом совместных усилий правительства Испании и Португальской Республики. Процесс объединения региона Порту и Галисии развивается с 2015 года, когда была начата эта совместная работа.