Португалия: Каминью-де-Сантьягу получит финансовую поддержку
Еврорегион Порту-Галисия получает миллион евро от правительства Португалии на развитие пути Святого Иакова и привлечение новых паломников.
Восстановление исторического и культурного наследия является основной целью этих инвестиций, которые охватят 138 километров знаменитого на весь мир пешеходного маршрута.
Это уже второй финансовый сертификат, выданный португальскому маршруту в Сантьяго-де-Компостела.
Президент Turismo Norte e Porto Луиш Педру Мартинш подчеркнул желание «объединить Каминью-де-Сантьягу с другими туристическими продуктами», такими как историческое наследие, гастрономия, вина и природа.
Деньги пойдут на развитие маршрута за счет улучшения указателей и приема паломников.
Луис Педро Мартинс подчеркивает высокие ожидания роста туризма после потерь, вызванных пандемией.
Сертификация и финансирование являются результатом совместных усилий правительства Испании и Португальской Республики. Процесс объединения региона Порту и Галисии развивается с 2015 года, когда была начата эта совместная работа.