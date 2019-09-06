Португалия: кампания о гарантиях равной оплаты для мужчин и женщин

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: кампания о гарантиях равной оплаты для мужчин и женщин

Кампания проводится в рамках 40-й годовщины закона о равной зарплате.

Кампания Eu mereço igual, предлагающая закрепить гарантии равной заработной платы для мужчин и женщин, стартовала в Португалии 2 сентября. Ее инициаторы предлагают устранить нарушения законодательства, связанные с дискриминацией по мотивам пола. В течение месяца социальная реклама будет транслироваться по радио, телевидению, а также в Сети и общественном транспорте.

Кампания, проводится в рамках 40-й годовщины Комиссии по вопросам равенства труда и занятости, а также принятия закона о равной заработной плате.

По словам государственного секретаря по вопросам гражданства и равенства Розы Монтейро, «заработная плата должна устанавливаться только на основе объективных критериев, а не мотивам пола. Женщины должны иметь доступ к наиболее высокооплачиваемым профессиям».

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