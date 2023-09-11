Португалия: кампания по применению ремней безопасности

Понедельник, 11 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: кампания по применению ремней безопасности

Полиция начинает новые проверки на португальских дорогах.

12 сентября полиция общественной безопасности (PSP), Национальная республиканская гвардия (GNR) и Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR) начнут кампанию по пропаганде использования ремней безопасности, шлемов и детских сидений.

Согласно заявлению, операция «Cinto-me Vivo» будет проводиться на дорогах с 12 по 18 сентября, с инспекционными мероприятиями со стороны PSP и GNR «с особым акцентом на дорогах и подъездах с интенсивным дорожным движением».

Кампания включает инициативы ANSR по повышению осведомленности, которые пройдут в Аленкере (вторник), Виана-ду-Каштелу (среда), Селеиросе (четверг), Сантарене (пятница) и Кальделасе (понедельник 18 сентября).

Власти также подчеркивают, что «использование устройств безопасности имеет важное значение», а их правильное использование помогает избежать серьезных последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

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