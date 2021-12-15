Португалия: Кампу-Майор пополнил списки Всемирного наследия

Народный праздник в Кампу-Майор был классифицирован 15 декабря как нематериальное культурное наследие человечества после одобрения на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже.

Внесение в список нематериального культурного наследия праздников португальской общины в городе Кампу-Майор в регионе Алентежу было одобрено ​​на заседании Комитета всемирного наследия.

Festas do Povo de Campo Maior, имеющие многовековую традицию, в последний раз проводились в 2015 году.

Праздник известен тем, что на нем представлены десятки улиц, особенно в историческом центре, которые украшены тысячами бумажных цветов, сделанных местными жителями.