Португалия - Канада: больше летних рейсов

Вторник, 25 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия - Канада: больше летних рейсов

Air Transat планирует выполнять до 18 прямых рейсов в неделю, с вылетами  из Лиссабона, Порту и Фару.

Авиакомпания Air Transat представила расписание полетов на лето, которое предусматривает увеличение количества рейсов между Португалией и Канадой.

Ожидается, что авиакомпания будет выполнять до 18 прямых рейсов в неделю, начиная с мая.

Согласно заявлению авиакомпании, в дополнение к прямым рейсам из Лиссабона и Порту в Торонто и Монреаль, расписание также включает рейсы из Фару в Торонто.

«В неделю будет выполняться до 18 прямых рейсов, включая прямые рейсы из Лиссабона и Порту в Торонто и Монреаль и из Фару в Торонто, а также стыковочные рейсы в Квебек, Калгари и Ванкувер», - говорится в заявлении Air Transat.

Air Transat также подчеркивает, что благодаря новой программе международного сообщения пассажиры, прибывающие из Португалии, могут легко добраться до различных пунктов назначения в США через Монреаль, таких как Форт-Лодердейл, Орландо, Майами, Лос-Анджелес или Сан-Франциско.

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